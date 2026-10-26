Lepas presenta Aura, su primer 'concept car' con el que anticipa el diseño de sus futuros modelos - LEPAS

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística Lepas, perteneciente al grupo chino Chery (dueño de marcas más conocidas en España como Omoda & Jaecoo o Ebro) ha presentado mundialmente el Aura, su primer 'concept car', con el que adelanta las líneas de diseño que marcarán sus próximos modelos y su visión de la movilidad electrificada.

El prototipo se ha dado a conocer durante la Lepas Global Elegance Night, celebrada en Luolan Town, en Wuhu (China), ante más de 500 invitados internacionales, en el marco del Chery International User Summit 2026.

El debut mundial del Aura se enmarca en la estrategia de Lepas para desarrollar una identidad propia en torno al diseño, la tecnología y la elegancia. La marca, lanzada en 2024 en Wuhu, en la provincia china de Anhui, utiliza el concepto 'Conduce Tu Elegancia' para definir una propuesta que combina refinamiento, tecnología y experiencia de conducción.

UN DISEÑO INSPIRADO EN EL MOVIMIENTO DEL LEOPARDO

El Aura presenta una larga distancia entre ejes, voladizos cortos y una postura ancha que refuerzan su presencia visual. A ello se suman superficies esculpidas, hombros marcados y canales de aire integrados que combinan una estética deportiva con soluciones orientadas a la aerodinámica.

En el frontal, el prototipo incorpora una superficie negra que integra la parrilla y las tomas de aire laterales, junto con los característicos faros 'Leopard', concebidos como uno de los elementos de identidad visual que tendrán continuidad en los futuros modelos de la marca.

La combinación de proporciones, volúmenes e iluminación define una nueva interpretación de la elegancia automovilística que Lepas pretende trasladar a su próxima generación de vehículos.

PANTALLAS EXTERIORES Y NUEVAS OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Otra de las novedades del Aura es la exploración de nuevas formas de personalización a través del color y la iluminación. El prototipo cuenta con pantallas delanteras y traseras capaces de incorporar gráficos, efectos luminosos y animaciones personalizadas para adaptar la expresión exterior del vehículo a las preferencias de cada usuario.

La propuesta se completa con tres colores exteriores: Dawn Pearl, Bacalar Blue y Provence Twilight. Estos tonos se inspiran en paisajes naturales y abarcan desde las tonalidades suaves del amanecer hasta los matices más profundos del crepúsculo.

Según la marca, tanto el tratamiento cromático como las superficies y la firma lumínica del concept car servirán de referencia para el desarrollo de sus próximos modelos, aunque no ha detallado qué elementos llegarán a la producción en serie.