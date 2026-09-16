Lepas traerá sus modelos eléctricos L6 y L4 a España antes de final de año

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MADRID, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lepas ha presentado en España los nuevos L6 y L4, dos SUV 100% eléctricos que ampliarán su oferta tras el lanzamiento del Lepas L8 híbrido enchufable, ya disponible en la red de concesionarios españoles de la firma asiática.

Los nuevos L6 EV y L4 EV comparten el lenguaje de diseño 'Leopard Aesthetics' y la plataforma inteligente LEXP. A partir de esta base común, cada modelo ofrece una respuesta diferente. El L6 EV aporta más espacio y autonomía para combinar el uso diario con desplazamientos de larga distancia, mientras que el L4 presenta un formato más compacto y orientado a la movilidad urbana.

El L6 es un SUV eléctrico del segmento C. Mide 4.570 mm de longitud, 1.852 mm de anchura y 1.676 mm de altura, con una distancia entre ejes de 2.700 mm. Su sistema de propulsión combina una batería LFP de 65 kWh con un motor eléctrico de 160 kW (217 CV) y 275 Nm de par. Esta configuración le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y ofrecer hasta 450 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP.

El sistema de carga rápida en corriente continua admite una potencia máxima de 120 kW y permite recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 22 minutos. El modelo incorpora también una función V2L de 3,3 kW, que permite utilizar la energía almacenada en la batería para alimentar dispositivos eléctricos externos compatibles.

El modelo incorpora dirección asistida eléctrica y el sistema de frenado Bosch IBP 2.0, desarrollado para mejorar la capacidad de frenado, la recuperación de energía y el tacto del pedal.

El exterior destaca por superficies limpias y fluidas, afilados faros LED y un perfil inspirado en el movimiento del leopardo. El habitáculo presenta un diseño despejado y envolvente, con un suelo plano en la zona trasera que favorece el espacio disponible para los pasajeros. A su vez, incorpora una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas y un cuadro de instrumentos digital de 8,88 pulgadas.

El maletero ofrece 410 litros de capacidad, ampliables hasta 1.334 litros al abatir los asientos traseros. A ellos se suman otros 99 litros de almacenamiento bajo el piso. Entre los elementos de equipamiento disponibles se encuentran el techo panorámico, la climatización bizona, el volante calefactado y el cargador inalámbrico refrigerado de 50 W para teléfonos móviles.

LEPAS L4 EV: SUV ELÉCTRICO COMPACTO Y VERSÁTIL

Por su parte, el Lepas L4 un SUV eléctrico del segmento C pequeño desarrollado, al igual que sus compañeros de gama, sobre la plataforma inteligente LEXP. Mide 4.415 mm de longitud, 1.817 mm de anchura y 1.630 mm de altura, con una distancia entre ejes de 2.700 mm.

Su sistema de propulsión se compone por un motor eléctrico de 218 CV y 275 Nm de par, que le permiten acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar una velocidad máxima de 170 km/h. La batería LFP de 65 kWh proporciona hasta 450 kilómetros de autonomía en ciclo WLTP. El sistema de carga rápida admite una potencia máxima de 120 kW y permite recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 22 minutos.

El habitáculo incorpora un cuadro de instrumentos digital de 8,8 pulgadas y una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas. El equipamiento tecnológico incluye un asistente de voz multimodal y un cargador inalámbrico refrigerado de 50 W para teléfonos móviles.

El maletero ofrece 458 litros de capacidad, que aumentan hasta 1.284 litros al abatir la segunda fila de asientos. El habitáculo dispone, además, de 34 espacios portaobjetos y permite plegar los asientos para crear una superficie de carga plana. A ello se suma un segundo espacio de almacenamiento situado bajo el capó delantero.