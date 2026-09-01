Lexus actualiza el NX con una versión más deportiva, tecnológica y electrificada

Lexus NX - LEXUS

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha presentado este martes a nivel mundial las actualizaciones del NX, su popular SUV crossover compacto, cuyas novedades se introducirán en los nuevos modelos que venda la marca nipona desde finales de este año.

El nuevo Lexus NX llega con una imagen exterior más deportiva y dinámica, aunque mantiene las proporciones características del SUV compacto. La carrocería adopta una apariencia más ancha y baja, con una integración más limpia de los grupos ópticos y la parrilla.

Destaca especialmente la nueva firma luminosa de los faros, que combina los intermitentes y las luces diurnas en un diseño de doble línea. En la parte trasera, Lexus estrena su primera iluminación denominada 'Double L Signature', formada por dos elementos luminosos en forma de L que, junto con el logotipo iluminado, refuerzan la sensación de anchura del vehículo.

El habitáculo también recibe una importante renovación, apostando por un diseño más sencillo, horizontal y tecnológico. El cuadro digital de 12,3 pulgadas y la pantalla multimedia de 14 pulgadas están alineados para reducir los movimientos de la mirada y facilitar la interacción con el vehículo. La iluminación ambiental recorre el salpicadero y las puertas mediante una línea continua que acentúa la sensación de amplitud.

Como novedad especialmente llamativa, el sistema "Sensory Concierge" permite combinar iluminación, música, climatización, temperatura de los asientos y fragancias para crear diferentes ambientes dentro del coche.

"El exterior dinámico aumenta la expectativa y la emoción por la conducción incluso antes de entrar, mientras que el interior sencillo y de líneas horizontales crea una atmósfera abierta y relajada para todos los ocupantes", ha resumido Lexus.

En el apartado mecánico, la principal novedad es la incorporación de una nueva generación del sistema híbrido. Lexus ha integrado el motor eléctrico, la transmisión y la unidad de control de potencia en un conjunto e-Axle más compacto y ligero, al tiempo que utiliza semiconductores de carburo de silicio para mejorar la eficiencia eléctrica. El aumento de la potencia de la batería también busca ofrecer una respuesta más dinámica.

La electrificación cobra especial importancia en el NX, que incorpora una batería de nueva generación con un aumento de capacidad y potencia. Esta evolución permite ampliar considerablemente la conducción en modo eléctrico y, además, el modelo incorpora carga rápida en corriente continua, reduciendo el tiempo necesario para recargarla. Así, el NX cuenta con una autonomía eléctrica superior a 100 km en ciclo WLTP para Europa, aunque las cifras definitivas dependerán de la homologación de cada mercado.