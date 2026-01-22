Lexus España prevé superar las 10.000 ventas en 2026 tras cerrar el "mejor año de su historia"

La directora de Lexus España, Mar Pieltain, durante el desayuno de bienvenida a 2026 organizado por Lexus, a 21 de enero de 2026, en Madrid (España).- Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Lexus España ha cerrado 2025 como "el mejor año de su historia" y se ha marcado como objetivo para 2026 alcanzar o superar las 10.000 unidades vendidas, según ha afirmado este jueves la directora de la compañía en España, Mar Pieltain.

Pieltain ha asegurado que la compañía nipona se encuentra "en el mejor momento de la marca", tras haber encadenado su cuarto año consecutivo de crecimiento y cerrar el ejercicio de 2025 con 9.200 unidades vendidas y en torno al 5% de cuota en el mercado 'premium'. Así, en declaraciones a Europa Press, ha resaltado que la empresa está "de muy buen humor y confianza", ya que los resultados les "están acompañando".

La directiva ha destacado que estos resultados se han apoyado en una gama "muy potente" y en una estrategia "coherente y sólida" basada en tres pilares: la experiencia de cliente, la apuesta multitecnológica y el desarrollo de un ecosistema de servicios. En este contexto, ha señalado que modelos como LBX, NX y UX han sido "grandes protagonistas" del crecimiento, con 3.400 unidades del LBX, 1.700 del UX y alrededor de unas 3.400 del NX.

Según ha explicado, el 50% de los vehículos vendidos en España están financiados a través de la marca o de la red, mientras que la cartera de clientes de seguros se ha duplicado en solo un año. Además, ha indicado que Lexus vende un 20% más de mantenimiento dentro de sus paquetes de servicios y mantiene su oferta de hasta 15 años de garantía. En el área de accesorios, la marca ha registrado un crecimiento del 60%, con el 75% de los clientes optando por el pack completo.

De cara a 2026, Pieltain ha insistido en que el objetivo no es un posicionamiento concreto en rankings, sino "seguir creciendo de forma sostenible" y añadir "un dígito más" al volumen de ventas. "El objetivo de 2026 es vender por encima de las 10.000 unidades en España", ha afirmado, un reto que ha calificado de "bonito" y para el que la marca se ha mostrado "muy ilusionada".

En el ámbito tecnológico, Pieltain ha recordado que la estrategia multitecnológica de la marca se ha adaptado de forma progresiva a las necesidades del cliente, tras dos años de consolidación de los híbridos y de aceleración de los híbridos enchufables. A partir de ahora, ha señalado, Lexus potenciará de forma gradual su gama de vehículos eléctricos, con nuevas incorporaciones previstas en los próximos meses.

Gracias a esta estrategia, la marca se sitúa entre las cinco primeras del mercado total en emisiones, con una media de 88 gramos de CO2, lo que, según ha indicado, aporta "confianza y tranquilidad" ante el marco regulatorio europeo y permite seguir acompañando al cliente "de forma orgánica y natural" en la transición hacia el vehículo eléctrico.

NUEVA 'LEXUS RIDLEY RACE BIKE'

Durante el acto, Lexus también ha presentado un nuevo proyecto de bicicleta, la 'Lexus Ridley Race Bike', desarrollado en colaboración con especialistas del sector, concebido como un "un verdadero Lexus sobre dos ruedas".

Pieltain ha explicado que se trata de una bicicleta de alto nivel de calidad, probada en competición, con un peso de alrededor de ocho kilos, y que busca trasladar "la experiencia Lexus" al ámbito de la movilidad sobre dos ruedas.

Asimismo, la directora de Lexus España ha señalado que la experiencia de cliente sigue siendo un elemento central de la estrategia de la marca en todos los ámbitos del negocio. "Estamos absolutamente obsesionados con cómo cuidar cada detalle, cada palabra y cómo anticiparnos a las necesidades de los clientes", ha sostenido.