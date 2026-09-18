Lexus presenta el nuevo ES, que se convierte en el primer sedán eléctrico de la marca

Nuevo Lexus ES - JAYSON FONG

COPENHAGUE, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha presentado el nuevo ES, un modelo de larga trayectoria para la marca nipona que ahora se convierte en el primer sedán impulsado cien por cien con tecnología eléctrica y que ya está en los concesionarios a partir de 56.900 euros con financiación.

Así lo ha señalado en una rueda de prensa en Copenhague (Dinamarca), el jefe de Producto y responsable de la gama ES, Sergio Fernández, donde ha detallado que la autonomía del modelo puede llegar en algunas de sus versiones a los 581 kilómetros.

El ES forma parte de la historia de Lexus desde la fundación de la compañía --aunque en Europa empezó a comercializarse en 2018-- y, tras haber vendido más de tres millones de unidades en todo el mundo, la octava generación de este modelo se puede encontrar en esa versión cien por cien eléctrica y también en una híbrida.

En España ofrecen una única motorización híbrida, el 300h, y dos motorizaciones eléctricas, el 350e y el 500e, en las que se encontrarán los acabados y prestaciones más elevados.

Fernández ha sido el encargado de presentar cómo la "nueva arquitectura" del ES tiene "una línea descendente que da como resultado una berlina más deportiva, un modelo de corte casi 'fastback'".

En definitiva, se trata, según la firma, de un diseño muy aerodinámico que ayuda a maximizar la autonomía de la versión eléctrica y maximiza la economía de combustible en la versión híbrida.

En cuanto a la recarga, se garantiza un rendimiento de recarga estable en un amplio rango de temperaturas. De este modo, la recarga rápida del 10-80% en un cargador de corriente continua a 150 kW puede lograrse en tan sólo 28 minutos, y a temperaturas tan bajas como -10°C. En el caso de recargar del 10-100% en un cargador de corriente alterna de 22 kW, el tiempo pasa a ser de cuatro horas.

PREVISIÓN DE VENTAS

Las previsiones de la marca japonesa pasan por vender en torno a 500 unidades al año, de las cuales un tercio serán de la versión eléctrica y el resto, de la híbrida. La gran mayoría serán para servicios de transporte de pasajeros y empresas.

Aunque las cifras no son elevadas, debido en parte a que la evidente expansión de los SUV ha restado demanda a las berlinas, la compañía concibe este modelo como "un punto de partida para una nueva generación de producto", que marcará "muchos modelos del futuro", ha dicho Fernández.

Con un 80% de las ventas en el segmento empresa, los taxis y los VTC, la compañía nipona también confía en el interés del cliente particular, especialmente en "el que ya ha tenido un LS o un ES y que es muy fiel a la marca". "Es la principal alternativa para los clientes de Lexus que no buscan un SUV", ha incidido.

Lexus, que tiene una cuota de mercado del 10% en el subsegmento de las berlinas de lujo, es consciente de que compite con las marcas tradicionales que van a volúmenes más grandes de ventas pero, como alternativa, ofrece un diseño "rompedor", dos mecánicas y el "mantra de la marca, la multitecnología".

Es precisamente esa estrategia de multitecnología la que permite a Lexus "ser la marca premium que mejor está cumpliendo con su nivel de emisiones de CO2" con el objetivo final de la neutralidad de carbono, ha destacado el responsable de producto. Así, ofrecen a los clientes opciones adaptadas a sus preferencias y necesidades de movilidad en bajas y en cero emisiones.

INTERIOR ESPACIOSO

Fernández ha destacado también la calidad de los materiales, perceptible tanto a la vista como al tacto, y ha subrayado que es el primer modelo de la marca en no tener ningún elemento en negro piano en su interior, lo que "aumenta su durabilidad y mejora también su presencia y su funcionalidad".

El interior es "silencioso" y "espacioso", ha dicho Fernández, quien ha destacado aspectos como que es el primer modelo en su segmento en ofrecer un asiento trasero otomano, algo que es posible por la distancia entre las plazas delanteras y las traseras.

Así, en el acabado tope de gama de la versión eléctrica está disponible para el asiento detrás del pasajero delantero, ese asiento reclinable con funciones integradas de calefacción, ventilación y masaje y un soporte extensible para las piernas.

En cuando a la capacidad del maletero, las baterías no influyen en el espacio, que aumenta su capacidad hasta más de 500 litros y mejora en 55 litros respecto a la generación preferente.

SEGURIDAD Y ASISTENCIA

El ES estrena una nueva versión de su sistema de seguridad y asistencia a la conducción con una mayor capacidad para detectar objetos de la vía, asistencia en giros ciegos o el uso de la cartografía del coche para ayudar a decelerar en glorietas, stops, peajes o curvas peligrosas.

Es capaz de ajustar la velocidad en función de la climatología, detecta patinetes, conos o bolardos y tiene función para contactar con los servicios de emergencias en caso de desfallecimiento del conductor.

El ES está equipado en toda la gama con llantas de 19 pulgadas, mientras que las versiones eléctricas tienen la opción de llantas de 21 pulgadas diseñadas específicamente para ellos. Por su lado, las opciones de pintura exterior incluyen el nuevo color Azul Egeo y se mantienen el Iridio Sonic, el Copper Petra, el Titanium y el Gris Berlín.