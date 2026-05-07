Lexus presenta el nuevo TZ, un SUV 100% eléctrico de seis plazas con hasta 540 kilómetros de autonomía. - LEXUS

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Lexus ha presentado este jueves el nuevo TZ, un SUV 'premium' de grandes dimensiones, 100% eléctrico y con tres filas de asientos para seis adultos, con una autonomía prevista de hasta 540 kilómetros. Según las previsiones de la marca, llegará al mercado europeo entre noviembre y diciembre de 2026.

La compañía nipona ha subrayado en su presentación de Madrid, que tuvo lugar horas después de la de Japón, que el TZ es un modelo adicional que no sustituye a ninguno de los actuales, orientado a "familias activas" con dos o tres hijos, y ha señalado que Lexus España prevé comercializar unas 300 unidades en su primer año.

Encarnando la nueva visión de marca 'Discover' y el compromiso "de ser únicos", el nuevo TZ ha sido diseñado en torno al concepto 'Driving Lounge', un "salón sobre ruedas" que combina un espacio especial y relajado con un rendimiento dinámico que ofrece una experiencia de viaje elevada para todos los ocupantes.

"Es un nuevo modelo que nos adentra en un nuevo segmento, donde buscamos a clientes que estén buscando espacio, que estén buscando un nuevo miembro de la familia, donde nos centramos en la mayor sofisticación y reforzamos nuestra estrategia multitecnología con más variantes eléctricas", ha señalado el director general de Ventas y Marketing de Lexus España, Sergio Bispo, durante la presentación.

100% ELÉCTRICO CON UNA AUTONOMÍA DE HASTA 540 KM

El nuevo sistema de propulsión 100% eléctrico del TZ supone una evolución de la experiencia de conducción de Lexus, con un funcionamiento silencioso, suave y altamente reactivo. El vehículo equipa eAxles compactos y ligeros en ambos ejes, que integran en una sola carcasa el motor-generador. Así, el sistema de propulsión 100% eléctrico desarrolla una potencia máxima combinada de 300 kW, equivalente a 408 caballos, una cifra propia de un gran SUV premium que garantiza una aceleración de 0 a 100 km/h en 5,4 segundos.

La batería de ion de litio de 95,8 kWh permite una autonomía prevista de hasta 540 kilómetros, en función del acabado, un peso en vacío de 2.630 kilos, capacidad de remolque con freno de 1.500 kilos y un radio de giro de 5,4 metros con la Dirección Trasera Dinámica, similar al de un SUV del segmento D.

El TZ incorpora un cargador integrado de 22 kW para carga alterna doméstica y admite carga rápida en corriente continua de hasta 150 kW, con un tiempo estimado de 35 minutos para pasar del 10% al 80% de capacidad.

Con 5,10 metros de longitud, casi dos metos de anchura, 1,7 metros de altura y una batalla de 3,05 metros, este nuevo modelo ofrece una cabina amplia para seis plazas y espacio para una gran batería.

Un voladizo delantero más corto facilita el manejo y la distribución de pesos, mientras que el trasero, más largo, aporta mayor capacidad de carga y estabilidad, con un maletero de 290 litros con la tercera fila en uso y la posibilidad de llegar hasta 2.017 litros al abatir los asientos posteriores.

EL INTERIOR Y EXTERIOR DEL TZ

Dentro del TZ, su diseño permite acomodar seis asientos distribuidos en tres filas, con butacas tipo capitán individuales en la segunda y una tercera fila con amplio espacio gracias a la ausencia de depósito. Para incrementar el confort se añaden asientos tipo otomano con reposapiés en las dos primeras filas y un sistema de calefacción radiante, que trabaja junto al aire acondicionado.

El diseño limpio y minimalista de la cabina se refleja en un fino panel de instrumentos que integra la tecnología 'Lexus Invisible Tech', con interruptores ocultos que se iluminan cuando la mano del usuario pasa por encima. El techo panorámico, el mayor montado hasta la fecha en un modelo Lexus, refuerza la sensación de apertura, mientras que las puertas cuentan con cierre asistido y los paneles integran nuevos elementos de bambú.

En su versión Luxury, el TZ incorpora un sistema de audio Mark Levinson de 21 altavoces, con escenario sonoro 3D y un Modo de Posición que permite centrar y afinar el sonido específicamente para la cabina trasera y sus ocupantes.

El puesto de conducción, con un cuadro superior totalmente abierto, integra el Lexus Digital Cockpit con pantalla digital de 12,3 pulgadas en posición baja y horizontal.

La marca ha puesto especial énfasis en el aislamiento acústico. Los modos de conducción seleccionables incluyen el nuevo modo 'Comfort', centrado en hacer los desplazamientos lo más cómodos posible para los pasajeros traseros. Este programa integra la Dirección Trasera Dinámica, un equilibrio óptimo de frenado entre ambos ejes y la tracción total 'DIRECT4' para reducir los movimientos de la carrocería.

En el exterior, Lexus plasma su lenguaje de "Provocativa Simplicidad", que fusiona la presencia de un gran SUV con una estética refinada y menos agresiva. El TZ, con un coeficiente de resistencia de 0,27, presenta una silueta lateral alargada con bordes afilados y superficies de alta calidad, tiradores de puerta semienrasados, superficies texturizadas y llantas aerodinámicas de 20 o 22 pulgadas, además de un frontal que genera la característica carrocería 'spindle' con gráficos geométricos y nuevas luces Lexus Twin-L.

TECNOLOGÍA

En el apartado tecnológico, el TZ se beneficia de la nueva plataforma de software Arene, que soporta una amplia variedad de funciones multimedia Lexus Connect con manejo rápido e intuitivo. La pantalla central táctil de 14 pulgadas se sincroniza con el cuadro digital de 12,3 pulgadas para reflejar el mapa de navegación completo frente al conductor.

Entre las funciones de conectividad destacan la llave digital Smart Digital Key+, que puede añadirse a un smartphone o smartwatch y compartirse con hasta seis usuarios, así como los paquetes Connect & Drive, centrado en navegación avanzada y acceso directo a cuentas de música en 'streaming', y Connect & Secure, que suma grabación de tráfico mediante cámara delantera, bloqueo remoto del encendido y asistente de vehículo robado.

En materia de seguridad y asistencia al conductor, el modelo equipa la última evolución del paquete Lexus Safety System+, que agrupa sistemas avanzados de seguridad activa y ayuda a la conducción.

Entre ellos figuran un Sistema Pre-colisión capaz de reconocer más tipos de obstáculos móviles y estáticos a menor distancia, un control de crucero adaptativo con modo Eco Run que optimiza la eficiencia en función del vehículo precedente, el nuevo Map Connected Drive que ajusta frenadas y aceleraciones según la cartografía de la ruta, y un asistente de cambio de carril mejorado que permite maniobras más rápidas y suaves en un rango de velocidades más amplio. Además, con el programa Lexus Relax, la firma ofrece hasta 15 años de garantía.