Ligier Group prevé crecer más de un 12% en 2026, tras vender 772 cuadriciclos en España en 2025

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fabricante de micromovilidad Ligier Group se ha marcado como objetivo para 2026 alcanzar un crecimiento de ventas de cuadriciclos ligeros (L6e) de más del 12% en España, hasta contabilizar alrededor de 870 unidades.

Este resultado llegaría después de que el fabricante francés de micromovilidad finalizase el pasado año líder destacado en este segmento de la automoción, con 772 entregas, que le depararon una cuota del 30,7%.

La compañía sustenta su número uno comercial gracias a su oferta diésel, una tecnología que sigue siendo mayoritaria en este subsector del motor en nuestro país, con 1.403 vehículos matriculados en 2025, lo que representó, no obstante, un descenso del 39,7%, según datos de la consultora MSI.

Esta caída responde, principalmente, a la situación de escasez de producto y retrasos de fabricación que sufrieron las compañías tras la entrada en vigor de la nueva normativa ambiental Euro5+ en enero, que conllevó para los sistemas de propulsión una reducción del 80% del óxido de nitrógeno y del 94% de las partículas en suspensión.

En este contexto, Ligier cosechó un ajuste un poco más suave que el general, a tenor de sus 697 unidades comercializadas (-38,3%), logrando mejorar su penetración 1,1 puntos porcentuales, hasta el 49,7%.

"Afrontamos el nuevo año con unas perspectivas sólidas y con la confianza de que nuestro nuevo motor REVO D+ que equipa nuestra gama de cuadriciclos ligeros y que ofrece un rendimiento excepcional con un consumo de solo 3 litros a los 100 km nos empuje con fuerza en la nueva fase expansiva que se abre en el sector", ha explicado el director comercial de Ligier Group España, Jaime Gálvez .

EL MERCADO ELÉCTRICO DE CUADRICICLOS YA REPRESENTA UN 44% DEL TOTAL

Frente a las mecánicas diésel, el mercado eléctrico sigue avanzando con fuerza en España entre los denominados vehículos sin carné (L6e, que se pueden conducir desde los 15 años con la licencia AM). Según datos recopilados por la empresa, las ventas aumentaron un 71,3% en 2025, hasta 1.112 unidades, acaparando ya un 44,2% del total del negocio de los microcoches.

La participación de Ligier en esta tecnología, que se remonta al segundo semestre de 2023 con el lanzamiento del Myli, es todavía pequeña en volumen, con 75 entregas, una cifra que, sin embargo, se apunta un fuerte avance respecto a las 21 operaciones experimentadas en 2024.