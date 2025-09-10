Archivo - Lynk & Co amplía su presencia a 25 mercados europeos con su entrada en República Checa, Austria y Suiza. - THOMAS FRITSCHE - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Lynk & Co, la empresa perteneciente al grupo Geely, sigue consolidando su presencia en el continente europeo con la entrada a tres nuevos mercados: República Checa, Austria y Suiza.

La llegada de la marca a estos tres mercados resulta un paso fundamental hacia la ampliación de la presencia de la marca en Europa. Con la expansión ya en marcha en sus siete mercados principales, la incorporación de estos países garantiza una mayor visibilidad, accesibilidad y potencial de crecimiento, ya que su red comercial se expandirá en más de 15 puntos de venta en toda Europa.

Como parte de su programa de expansión en Europa, Lynk & Co aprovecha su colaboración con Volvo Cars para acelerar su entrada y garantizar el despliegue de sus modelos.

El nuevo Lynk & Co 01, el Lynk & Co 02 totalmente eléctrico y el Lynk & Co 08 híbrido enchufable estarán disponibles en los tres mercados, exclusivamente a través de socios minoristas.

Las actividades comerciales de cara al consumidor comenzarán en octubre de 2025 en la República Checa, donde Lynk & Co abrirá su propia National Sales Company (NSC) y Cardion Cars se unirá como primer socio minorista. En Austria y Suiza, las actividades se iniciarán en el primer trimestre de 2026, marcando el lanzamiento oficial de Lynk & Co en estos mercados.

"Expandirse a República Checa, Austria y Suiza es un paso decisivo para Lynk & Co en el fortalecimiento de nuestra presencia europea. Se trata de mercados estratégicamente importantes con redes de distribución consolidadas que nos permiten acercar nuestros vehículos a los clientes de forma rápida y eficaz", ha declarado el vicepresidente de operaciones comerciales de Lynk & Co International, Keith Schäfer.