Lynk & Co lanza su híbrido enchufable 08, con 200 kilómetros de autonomía eléctrica desde 52.995 euros

Lynk & Co lanza su híbrido enchufable 08, con 200 kilómetros de autonomía eléctricos desde 52.995 euros. - LYNK & CO

Según la marca china, es el primer modelo en Europa con este rango de autonomía eléctrica, que le da un total de 1.100 kilómetros

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Lynk & Co, marca del grupo chino Geely, ha lanzado este miércoles en Europa su nuevo SUV (vehículo utilitario deportivo) 08 en versión híbrida enchufable (PHEV), que cuenta con una autonomía eléctrica de 200 kilómetros (WLTP) y desde 52.995 euros para su versión Core, según detalla la marca en un comunicado.

Así, la marca afirma que este nuevo modelo, del que señala que "ya es un éxito en China", es el híbrido enchufable que más autonomía eléctrica ofrece en el sector en el continente europeo.

Con todo, el Lynk & Co 08 ofrece una autonomía total superior a 1.100 kilómetros y una carga rápida de corriente continua (CC) que lleva la batería del 10% al 80% en sólo 33 minutos.

El Lynk & Co 08 entra en el segmento D de los SUV, por lo que la marca afirma que está ampliando aún más su cartera y consolidando su posición como actor clave en el cambiante panorama automovilístico.

Además, señala que en 2025 continuará su despliegue en 'retailers' seleccionados de Lynk & Co en toda Europa, mejorando su accesibilidad y presencia en mercados clave. El 08 es el tercer modelo que se ofrecerá a los clientes en Europa, ampliando su cartera de productos.

El Lynk & Co 08 estará disponible en dos niveles de equipamiento, Core y More, y llegará a Europa en junio de 2025. Los consumidores podrán adquirirlo a través de los distribuidores de Lynk & Co, directamente en la página web o en los clubes locales, con precios a partir de 52.995 euros para la versión Core y de 56.995 euros para More.