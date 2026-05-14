Mahindra sale de CIE después de 13 años tras vender su 3,58% por 126 millones, con un descuento del 6%

Archivo - Planta de Alurecy de CIE Automotive - CIE AUTOMOTIVE - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La compañía india Mahindra ha vendido su participación del 3,58% en CIE Automotive por casi 126 millones de euros a través de un proceso de colocación acelerada dirigido por BNP Paribas. De este modo, Mahindra sale del capital social de la empresa vasca de automoción tras casi 13 años en su accionariado.

En concreto, y según la información remitida este jueves por la entidad colocadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Mahindra ha vendido 4,29 millones de de acciones de CIE Automotive, representativas del 3,58% del capital social, a un precio de 29,37 euros por título, lo que supone un descuento del 6% sobre el valor al que cerraron las acciones de CIE en el día de ayer (31,25 euros).

La compañía india entró en el fabricante vasco de componentes de automoción en el verano de 2013, cuando compró el 13,5% de la empresa. No obstante, a lo largo de los años ha ido vendiendo parte de sus acciones en CIE.

El pasado mes de diciembre, Mahindra se desprendió de otro 3,58% de CIE Automotive, la mitad de lo que tenía entonces, por 119 millones de euros, a un precio de venta de 27,75 euros por acción, también mediante un proceso de colocación acelerada.