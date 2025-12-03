Mahindra vende el 3,58% del capital social de CIE Automotive

Archivo - Logo de Cie Automotive - CIE AUTOMOTIVE - Archivo

BILBAO 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

BNP Paribas y J.P. Morgan han anunciado que han sido contratados por Mahindra Overseas Investment Company (Mauritius) Limited a fin de procurar compradores, mediante una colocación acelerada dirigida a inversores institucionales y/o inversores cualificados, para aproximadamente 4,29 millones de acciones de CIE Automotive, S.A., representativas de alrededor de 3,58% del capital social del grupo vasco de componentes de automoción.

De esta forma, la multinacional automovilística india se desprende de la mitad del capital social que posee de la compañía vasca, en la que entró en 2013, según han informado fuentes de la empresa a Europa Press.

En un comunicación a la CNMV se recoge que, una vez completada la venta, las acciones restantes de Mahindra en CIE Automotive quedarán sujetas a un compromiso de no disposición o lock-up por un periodo de 60 días.

Los términos finales de la venta, incluido el número de acciones de CIE Automotive vendidas y el precio de venta, se determinarán una vez finalice el proceso de colocación acelerada y serán anunciados por los Coordinadores Globales Conjuntos (BNP Paribas y J.P. Morgan), en nombre de Mahindra, mediante la correspondiente comunicación de información privilegiada.