Mahindra vende el 3,58% de CIE Automotive por 119 millones y reduce a la mitad su participación

MADRID/BILBAO 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La multinacional automovilística india Mahindra ha vendido el 3,58% de CIE Automotive por 119 millones de euros mediante un proceso de colocación acelerada dirigido a inversores institucionales y/o inversores cualificados, llevado a cabo por BNP Paribas y JP Morgan, según han informado este jueves ambas entidades a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, Mahindra se ha desprendido de 4.288.596 acciones de CIE Automotive, representativas de alrededor del 3,58% del capital social, a un precio de venta de 27,75 euros por acción, inferior al precio de 30 euros por título con el que cerraron ayer las acciones del grupo vasco de automoción, lo que supone un descuento del 7,5%.

Tras la liquidación de la operación, la compañía india mantendrá en propiedad 4.288.595 acciones del grupo vasco de automoción, representativas de cerca del 3,58% del capital, que quedarán sujetas a un compromiso de no disposición o 'lock-up' por un periodo de 60 días, sujeto a determinadas excepciones.

De esta forma, la multinacional automovilística india ha vendido la mitad del capital social que poseía en CIE Automotive, en la que entró en 2013.