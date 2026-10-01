MAN refuerza su dirección en Iberia con Paulo Moraes como nuevo director general adjunto - MAN

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

MAN Truck & Bus Iberia ha reforzado su estructura directiva con la incorporación de Paulo Moraes como director general adjunto, en el marco de una etapa de continuidad y transformación de la compañía hacia un modelo de movilidad más centrado en el cliente, sostenible y digital.

Moraes trabajará junto al actual director general de MAN Truck & Bus Iberia, Stéphane de Creisquer, hasta junio de 2027. En ese momento, asumirá la Dirección General de la compañía tras la jubilación de De Creisquer. El periodo de transición permitirá preparar de forma progresiva el relevo y garantizar la continuidad de los principales proyectos estratégicos de MAN en España.

Durante los últimos años, De Creisquer ha liderado una etapa de crecimiento y transformación de MAN Truck & Bus Iberia, reforzando la posición de la compañía en el mercado español e impulsando una propuesta de solución 360 grados. Entre las líneas de trabajo desarrolladas destacan el avance en sostenibilidad y electromovilidad, la implantación de la nueva cadena cinemática D30 PowerLion y programas como WoMAN.

La compañía también ha registrado una evolución positiva en sus principales áreas de actividad, con resultados comerciales en los segmentos de camiones, autobuses, furgonetas y servicios de posventa.

"Mi agradecimiento más sincero a todas las personas que forman MAN Truck & Bus Iberia y a nuestra red de concesionarios y talleres. Los logros alcanzados son fruto de su compromiso y profesionalidad, y de la confianza de nuestros clientes", ha señalado Stéphane de Creisquer.

"Afronto esta transición con orgullo por el camino recorrido y con la tranquilidad de contar con un gran equipo y con Paulo para dar continuidad al proyecto", ha añadido.

Paulo Moraes es Ingeniero de Producción por la Universidad de São Paulo (Brasil) y cuenta con un Máster en Engineering Management por la Queensland University of Technology de Australia, además de formación en programas internacionales de desarrollo directivo del Grupo Traton.

El nuevo director general adjunto de MAN Truck & Bus Iberia acumula cerca de veinte años de experiencia en el sector de los vehículos industriales y ha desarrollado gran parte de su trayectoria profesional en Scania. Desde marzo de 2026 desempeñaba el cargo de vicepresidente de Estrategia y Comunicación de esta compañía.

"Me incorporo a MAN con mucha ilusión y con la oportunidad de trabajar en los próximos meses junto a Stéphane, aprender de su experiencia en España y dar continuidad a los proyectos que la compañía tiene en marcha", ha afirmado Moraes.

"Mi prioridad será conocer de cerca el mercado, a nuestros clientes y al equipo, y contribuir a seguir haciendo de MAN un socio cada vez más cercano y relevante", ha añadido.

Igualmente, la compañía ha nombrado a Alexander Bross, Juan Vicente Chaparro y Roberto Hernando como responsables de Finanzas, Furgonetas y Vehículos Usados dentro de la Junta Directiva de la compañía.