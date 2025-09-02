La marca MG duplica sus ventas hasta agosto en España y es la novena más popular de 2025

La marca MG duplica sus ventas hasta agosto en España y es la novena marca más popular de 2025. - MG

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La marca de automóviles MG, perteneciente al grupo automotriz chino SAIC Motor, ha conseguido duplicar sus ventas en España en lo que va de año con 31.901 unidades, lo que supone un incremento del 58,4% sobre sus resultados de hace un año.

Sus datos en el mes de agosto, con unas ventas totales de 2.704 unidades, un 40,4% más que en el mismo mes del año anterior, le han permitido arrebatarle esa novena plaza a BMW, que se ha visto relegada a la última plaza del 'top 10' de marcas más populares en el 2025.

MG EHS ASALTA EL MERCADO DE HÍBRIDOS ENCHUFABLES EN AGOSTO

Por primera vez en su historia, la marca china MG ha colocado uno de sus modelos, en concreto el MG EHS como el más vendido en un mes en el mercado de híbridos enchufables en España, superando a otros rivales de origen asiático como el BYD Seal U (líder en el año en ventas de híbridos enchufables), así como el Toyota RAV 4 (segundo modelo más vendido en este mercado en agosto) y el Jaecoo 7, que terminó en tercer puesto.

Tras un mes sobresaliente de agosto, el MG EHS ha roto barreras tras comercializar 919 modelos de su modelo compacto, que le han permitido alcanzar un 11,6% de cuota de mercado en este tipo de vehículo.

Además, este resultado le ha permitido superar al Ford Kuga en la tercera posición en el ranking de híbridos enchufables más vendidos con 4.739 unidades vendidas, seis veces más de las que consiguió el año pasado (+551,8%).

MG ZS, EL SUV LÍDER DE VENTAS EN ESPAÑA

Con 1.164 matriculaciones en agosto, el MG ZS se afianza como el SUV líder de ventas en España en lo que va de año y segundo modelo del ranking absoluto de ventas del país, con 17.778 unidades, por detrás del Dacia Sandero --líder indiscutible en los últimos años--.

En agosto, la marca asiática también defiende que este modelo fue el SUV preferido de los clientes particulares, con 1.113 matriculaciones. El éxito de la gama multienergía del ZS se certifica con la quinta posición del ranking de híbridos HEV en agosto (778 unidades), e idéntica posición en el acumulado del año entre los modelos de gasolina, con 9.614 unidades.