Maroto cree que la política de descarbonización del automóvil de la UE es "compatible" con la industria

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, considera que la "normativa europea para descarbonizar el parque automovilístico" que "algunos critican" es "compatible" con el desarrollo de una política industrial "ambiciosa" para que la automoción española sea "más sostenible y competitiva".

Así lo ha asegurado en su intervención en la última jornada del Congreso & Expo de Faconauto, donde también ha defendido que la política de la Unión Europea en materia automovilística es necesaria para luchar contra el cambio climático, pero también "para evitar las consecuencias" de la contaminación en la salud de la ciudadanía y en su calidad de vida.

"Si queremos ser competitivos, debemos adoptar las medidas necesarias ahora y no quedarnos atrasados, lo que tendría un impacto negativo en términos de empleo y de capacidades industriales en España", ha subrayado la ministra.

También ha destacado el compromiso del sector del automóvil con la descarbonización y ha recordado que, según los datos de Anfac, en enero la producción de vehículos electrificados representó en España el 14,4% del total.

"En 2019 era apenas de 0,6%. Hoy en todas nuestras fábricas se producen vehículos electrificados, porque todos los fabricantes están haciendo una apuesta tanto por la electrificación como por la movilidad del mañana. También los consumidores están adquiriendo cada vez más coches eléctricos. En los dos primeros meses del año el 10,4% de los vehículos vendidos en España fueron electrificados", ha resaltado.

No obstante, ha reconocido que para renovar el parque automovilístico español, que tiene una antigüedad media cercana a los 14 años, se necesita avanzar en la infraestructura de recarga para vehículos eléctricos, así como reducir los precios de este tipo de automóviles y mejorar su autonomía.

En cuanto al Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), que ayer el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tildó de "fracaso" en el mismo foro, Maroto ha defendido su desempeño y utilidad. "Ayer, el señor Feijóo, en este mismo foro, acusaba al Gobierno de inmovilismo y del fracaso del Perte VEC. La realidad, que algunos no quieren reconocer, es muy distinta", ha opinado.

A su juicio, la primera convocatoria de las ayudas del Perte VEC, que repartió en torno 800 millones de euros a 10 proyectos distintos (quedan alrededor de 2.220 millones sin asignar), ha sido un "instrumento fundamental" para promover la reindustrialización y hacer de España un "referente global" en el nuevo modelo de movilidad y en atracción de nuevas inversiones.

En ese sentido, ha recordado la decisión de Volkswagen de instalar en Sagunto (Valencia) una gigafactoría de baterías y también la de la empresa asiática Envision, que construirá otra en Navalmoral de la Mata (Cáceres).

"Estas inversiones muestran que España ofrece un entorno de máxima confianza y certidumbre y los extraordinarios datos de empleo que hoy hemos conocido lo confirman", ha esgrimido.

Acerca de las novedades para la segunda convocatoria de ayudas del Perte VEC, ha señalado que habrá una línea en concurrencia competitiva, focalizada en "grandes proyectos tractores" y que se ha flexibilizado y mejorado en cuanto a "conceptos financiables admitidos, garantías, y plazos de ejecución".

"Sacaremos una segunda, en concurrencia simple, para apoyar proyectos individuales con impacto en los distintos eslabones de la cadena de valor. Estamos analizando con la Comisión Europea la posibilidad de que los concesionarios participéis en esta nueva línea, lo que permitirá dinamizar las ventas y nuevos modelos de negocio", ha añadido.

En relación con las políticas de descarbonización de la UE, dos de las más relevantes para el sector son la prohibición de las ventas de vehículos de combustión a partir de 2035 y, por otro lado, la propuesta actual de la normativa Euro 7, que restringe las emisiones contaminantes de los automóviles.

Este miércoles, y en el mismo foro que Maroto, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, calificó de "grave error" el fin de la venta en la UE de vehículos con motores de combustión o híbridos a partir de 2035.

Además, esta misma semana el comisionado del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC), José María López, señaló que, a su juicio, la Comisión Europea se "va a replantear" el plazo para poner fin a la venta de vehículos de combustión.

"Europa se lo va a replantear, porque hay que analizar cuál es el estado de las tecnologías cuando nos acerquemos al 2035. Lo que no podemos es embarcar a los usuarios nacionales y europeos en un límite temporal en el que no sepamos qué hacer. De hecho, ahora la gente no sabe qué coche comprar", afirmó.

En cuanto a la propuesta actual de la normativa Euro 7, el sector del automóvil ha advertido al Gobierno de que su aplicación tal y como está planteada en estos momentos supone un riesgo para las fábricas de coches españolas, especializadas en modelos pequeños y medianos.

Esta amenaza se debe a que la aplicación de Euro 7 en sus términos actuales supondrá un encarecimiento de este tipo de vehículos de, según los cálculos del sector, unos 2.000 euros, lo cual tendrá un impacto negativo en su demanda.

Por otro lado, la normativa Euro 7 también está generando muchas reticencias en la industria del automóvil de España y Europa debido a que, en su opinión, supone derivar grandes cantidades de recursos de las tecnologías eléctricas para optimizar unos motores de combustión que no podrán venderse en la UE a partir de 2035.