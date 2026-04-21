Más de la mitad de conductores españoles apuestan por los recambios de marca blanca, según Roland Berger

Archivo - Los conductores españoles apuestan por los recambios de marca blanca, según Roland Berger - PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El 55% de los conductores en España optan por piezas alternativas en lugar de originales para intentar minimizar los costes de mantenimiento y reparación de sus vehículos, según los datos del informe 'Automotive Aftermarket Pulse. The big squeeze: How cost pressures are driving change in the automotive aftermarket' de Roland Berger.

Igualmente, el estudio destaca también que, a igualdad de características del producto, un 37% de los conductores se decantaría por el mercado de repuestos independiente y un 18%, por la marca blanca, frente aun 45% que preferiría piezas de un fabricante original.

Concretamente, en España el encarecimiento del mantenimiento del automóvil es cada vez más evidente fruto de una edad media del parque automovilístico que supera los 14 años de edad. Así, a medida que los costes son mayores, mayor es la predisposición a utilizar productos de marca blanca.

No obstante, a nivel internacional, el 57% de los conductores a nivel mundial afirma preferir piezas de posventa independiente o de marca blanca frente a las originales del fabricante, cifras muy similares a las de España.

El análisis también señala que esta mayor sensibilidad al precio se está trasladando directamente a los talleres, que recurren con mayor frecuencia a la posventa independiente o a la marca blanca para poder ofrecer soluciones más asequibles a sus clientes.

En España, el 46% de los talleres señala el precio como la principal razón para ofrecer este tipo de productos. A continuación, un 28% apunta a la posibilidad de obtener márgenes más atractivos, mientras que un 22% lo atribuye a la falta de disponibilidad de piezas del fabricante original.

2 DE CADA 10 REPETIRÍA UNA COMPRA ONLINE

En cuanto a la compra de piezas por internet en España, se identifica una ligera disminución por parte del consumidor final, aunque sigue siendo un canal relevante para los profesionales.

En concreto, el 37% de los conductores afirma haber comprado recambios por internet, pero solo el 24% estaría dispuesto a repetir la experiencia, principalmente por incidencias como la falta de compatibilidad con su vehículo. Además, la confianza de los consumidores en los talleres se consolida como el motivo principal para evitar las compras online.