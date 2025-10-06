Las matriculaciones en Alemania crecen un 12,8% en septiembre, hasta 235.528 unidades

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Alemania han aumentado un 12,8% en septiembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanxzar las 235.528 unidades, según ha informado este lunes la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

Las matriculaciones de vehículos comerciales aumentaron un 10,7%, representando el 65,8% del total. Las matriculaciones de vehículos privados aumentaron un 17,1% durante el mes del informe.

Entre las marcas alemanas, MAN logró el mayor aumento en matriculaciones con 102 nuevas matriculaciones en septiembre, un 18,6% más. Se registraron aumentos de dos dígitos en nuevas matriculaciones para Volkswagen (+16,2%), Mercedes (+10,6%) y Opel (+10,2%), mientras que se registraron aumentos de un solo dígito para BMW (+8,6%), Ford (+7%), Audi (+5,3%) y Porsche (+4,7%).

Por el contrario, las nuevas matriculaciones disminuyeron para Smart (-24,9%) y Mini (-24,7%). De su lado, Volkswagen fue la marca alemana con la mayor participación, con un 19,2%.

Entre las marcas de importación de mayor volumen con más de 4.000 nuevas matriculaciones en septiembre, Citroën vio el crecimiento más fuerte en +52,1%, seguido de Dacia (+39,5%), Renault (+30,9%), Seat (+22,1%), Fiat (+17,1%), Hyundai (+16,9%) y Toyota (+10,9%), cada uno registrando un crecimiento de dos dígitos. Skoda logró un aumento del 9,6%.

En el lado contrario, Peugeot matriculó un 19,7% menos de vehículos en septiembre, Volvo un 8,8% menos y Kia un 2% menos.

Por tipos de propulsión, se registraron 45.495 vehículos eléctricos nuevos (BEV), un aumento del 31,9% respecto al mismo mes del año pasado y una participación del 19,3 por ciento.

Por su parte, 97.212 automóviles estaban equipados con propulsión híbrida, un aumento del 28,9% respecto al mismo mes del año pasado, y una participación del 41,3%, incluidos 27.685 híbridos enchufables, que fueron un 85,4% más altos que el mismo mes del año pasado y representaron el 11,8%.

Mientras, 63.047 automóviles estaban equipados con motores de gasolina, un 5,9% menos que en septiembre del año anterior, lo que representa el 26,8%. Finalmente, 28.871 vehículos diésel recién registrados resultaron en una disminución del 7,2% y una participación del 12,3%.