Las matriculaciones en Alemania suben un 5% en agosto, hasta 207.229 unidades

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Alemania crecieron un 5% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, con 207.299 nuevos turismo en el mercado automovilístico germano, de los cuales el 64,4% fueron para uso comercial, y el 35,5% restante para uso privado.

Según los datos divulgados este miércoles por la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán), MAN logró el mayor crecimiento entre las marcas alemanas, con un impulso del 47,6% respecto a agosto de 2024. Le siguen BMW (+15,3%), Audi (+13,2%) y Ford (+10,6%), que también lograron aumentos de dos dígitos.

De su lado, las marcas Mini (+9,2%) y Volkswagen (+6,0%) registraron aumentos de un solo dígito en las matriculaciones, siendo esta última la mayor marca alemana por participación. Por el contrario, las marcas Smart (-36,5%), Opel (-9,9%), Porsche (-9,7%) y Mercedes (-1,5%) registraron cifras de matriculación nuevas en descenso.

En cuanto a las marcas de fuera de Alemania, Seat experimentó el crecimiento más significativo, con 12.725 coches, un aumento del 20,1%. Skoda, la marca de mayor volumen tan solo creció un 0,1%, por detrás de Citroën (4.054 coches, un 36% más), Dacia (5.198 coches, un 15% más), Renault (+10,9%) y Fiat (+7,9%).

Por el contrario, las marcas de importación con mayor volumen, Peugeot (-12,1%), Kia (-11,5%), Hyundai (-7,2%) y Toyota (-6,6%), registraron un descenso en las nuevas matriculaciones.

CASI UNO DE CADA CUATRO COCHES ERAN DE PROPULSIÓN HÍBRIDA

En agosto, 82.578 coches nuevos tenían propulsión híbrida, alcanzando una cuota del 39,8%, es decir, casi uno de cada cuatros vehículos nuevos que se matricularon el pasado mes.

Asimismo, 39.367 coches nuevos se clasificaron como vehículos eléctricos (BEV), alcanzando una cuota del 19%. Este tipo de propulsión estuvo por encima del resultado del mismo mes del año anterior.

Por su parte, 57.253 coches estaban equipados con un motor de gasolina (el 27,6% del total), lo que supone un 18,2% menos y 27.219 coches estaban equipados con un motor diésel (con un 13,1% de cuota, y un retroceso del 9,2% interanual).