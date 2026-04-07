Las matriculaciones de autocaravanas y campers crecen un 26,4% en marzo en España, hasta 785 unidades

Archivo - Autocaravanas - ASEICAR - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas crecieron un 26,4% interanual en marzo, hasta sumar 785 unidades en el tercer mes del año, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Igualmente, las matriculaciones de caravanas experimentaron un aumento de un 82% pasando de 116 unidades en marzo de 2025 a 211 el mes pasado.

Por el contrario, ha disminuido el mercado de segunda mano de autocaravanas y campers un 5,3%, pasando de 2.172 en marzo de 2025 a 2.057 el mes pasado. Sin embargo, las ventas de caravanas de ocasión se incrementaron, pasando de 667 en marzo de 2025 a 676 el mes pasado (1,3%).

En el aumento de matriculaciones de caravanas ha influido la situación de la Semana Santa, que marca claramente el calendario de matriculaciones especialmente en estos vehículos, con vaivenes que son más acusados debido a las pequeñas cifras de unidades en el sector.

Asimismo, lo que a primera vista se puede ver es una cierta recuperación de las ventas del segmento camper, que en los últimos meses habían tenido un cierto retroceso y en su recuperación, hay un claro protagonista que son los urban van (sub), segmento de los campers urbanos que han aumentado un 50% exactamente y con un claro protagonista en los vehículos Volkswagen.