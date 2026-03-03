Las matriculaciones de autocaravanas y campers suben un 84% en febrero tras venderse 796 unidades - ASEICAR

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de autocaravanas y campers nuevas registraron un incremento del 84% en febrero, casi duplicando los datos de hace un año, llegando a completarse un total de 796 ventas, según datos de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar).

Desde la organización apuntan a que este "excepcional aumento" se debe gracias al "empuje de las matriculaciones destinadas al alquiler" en el último mes.

Por su parte, los registros de comercializaciones de caravanas experimentaron un aumento de un 52,6% pasando de 76 en febrero de 2025 a 116 unidades el mes pasado.

Entre los dos tipos de vehículos de caravaning, el aumento más destacado se produjo en el sector del cámper, con 330 vehículos vendidos (+89,6%) y dentro de esas unidades, 89 pertenecieron a las urban van, lo que equivale a un 74,5% más de ventas sobre el mismo mes del periodo anterior (51).

Sin embargo, el mercado de segunda mano de autocaravanas y campers tuvo un rendimiento positivo aunque menos acelerado con una subida del 14,6%, pasando de 1.819 a 2.084 unidades en el segundo mes del año. Sin embargo, las ventas de caravanas de ocasión disminuyen ligeramente pasando de 487 en febrero de 2025 a 475 el mes pasado (-2,5%).