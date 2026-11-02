Las matriculaciones de vehículos crecen un 1,8% en octubre, con 98.487 unidades

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado de turismos ha registrado un aumento del 1,8% de las ventas en octubre, con 98.487 nuevas matriculaciones. De este modo, encadena cinco meses consecutivos con resultados superiores a los del mismo periodo del año anterior, según las cifras divulgadas este martes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

La electrificación sigue impulsando una importante parte del mercado, con el 31,5% de la cuota de venta en el mes, lo que permite registrar cifras superiores al mismo periodo de 2019, además de obtener en octubre su mejor registro desde 2007.

En el total del año, el mercado alcanza más de 1,01 millones de unidades vendidas, representando un 6,2% más que en el mismo periodo del año anterior, pero por debajo de los mismos registros en 2019. Así, se prevé un cierre de año por encima de 1,2 millones de ventas de turismos en el 2026.

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 31.044 unidades y un crecimiento del 43,1% en octubre. Con una cuota del 31,5% del mercado en el mes, los turismos electrificados crecen 9 puntos porcentuales respecto 2025 y se sitúan como la segunda opción de compra en octubre.

En el total del año se acumulan 248.343 unidades vendidas, un 37,6% más que hace un año. En este 2026, con un 24,6% de cuota, ya representan 1 de cada 4 unidades vendidas.

Respecto a los mercados en los diferentes canales, las ventas dirigidas a particulares y alquiladores registran un aumento, siendo el canal de empresas el que anota un descenso. En concreto, los particulares suman 52.686 unidades, (+2,6%) y los rent a car logran 7.267 ventas (+30,6%) en octubre.