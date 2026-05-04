Las matriculaciones en Francia caen un 1,44% en abril, hasta rozar las 170.000 unidades

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MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y vehículos comerciales en Francia cayeron un 1,44% en abril respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzarse 169.163 unidades comercializadas en el mercado galo, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés).

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en 138.339 unidades, lo que equivale a una caída del 0,26% respecto a abril de 2025. Del lado de las ventas de vehículos comerciales, en el cuarto mes del año se comercializaron 30.824 unidades (un 6,43% menos).

Renault ha sido la marca más vendida en abril, con 23 297 unidades comercializadas, lo que le permite alcanzar una cuota de mercado del 16,84%. En segundo y tercer lugar se han posicionado Peugeot y Citroën, ambas compañías pertenecientes al Grupo Stellantis, con cuotas de mercado del 13,30% y 7,57%, respectivamente.

Fiat, Audi y Tesla se han situado entre las firmas con mayores incrementos respecto a abril del año anterior. En el lado contrario, Toyota, BMW, Seat o Cupra han experimentado los mayores retrocesos interanuales en el cuarto mes del año.

CAEN LAS VENTAS HASTA ABRIL EN UN 1,13%

En lo que se refiere a los cuatro primeros meses del año, las ventas de turismos y vehículos comerciales han descendido un 1,13% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta contabilizar 659.925 unidades comercializadas.

Solo en el mercado de turismos, las ventas han caído un 1,62%, hasta 539.895 unidades. Por su parte, los vehículos comerciales han experimentado una variación positiva del 1,1% interanual respecto a los cuatro primeros meses de 2025, hasta 120.030 anotaciones.