Las matriculaciones en Francia caen un 7,14% hasta agosto tras sumar 1,04 millones de unidades

Renault se posiciona como la marca más vendida en el país galo

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y todoterrenos en Francia cayeron un 7,14% hasta agosto de este año frente al mismo período del año anterior, hasta situarse por encima de las 1,04 millones de unidades, según datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA).

No obstante, frente al retroceso de las matriculaciones en Francia durante los siete primeros meses del año, agosto ha supuesto el primer mes con un incremento de los registros, al producirse un aumento interanual en el número de matriculaciones del 2,18%, registrando 87.850 unidades vendidas, frente a las 85.977 de agosto de 2024.

Por otro lado, la venta de vehículos comerciales ligeros, los inferiores a cinco toneladas, registraron una caída del 9,93% en los primeros ocho meses en comparación con el mismo período de 2024, hasta los 235.843 ejemplares.

De este modo, la suma de matriculaciones tanto de turismos y todoterrenos como de vehículos comerciales ligeros se situó hasta agosto por encima de 1,28 millones de ejemplares en Francia, lo que supone un retroceso del 7,67% en valores interanuales.

RENAULT SE MANTIENE COMO MARCA MÁS VENDIDA

Renault volvió a superar a su principal rival, Peugeot, y fue la marca más vendida en Francia el pasado agosto, con 13.108 unidades, un 7,5% más que lo que matriculó en agosto de 2024. Por ello, la cuota de mercado de Renault se situó en el 14,92%.

La segunda firma más demandada en el país fue Peugeot, con 11.758 vendidas, un 1,07% menos que en agosto del año pasado. La marca insignia de Stellantis logró en agosto el 13,37% de la cuota de mercado.

El podio de las marcas más populares en Francia en el octavo mes del año lo cerró Dacia, con 8.259 entregas, un 6,4% menos que en el mismo periodo del ejercicio anterior y logra una cuota de mercado del 9,4%.

Entre las firmas con más caídas en agosto cabe mencionar a Abarth, Tesla y Mitsubishi, con retrocesos interanuales en el número de matriculaciones del 78,67%, 47,25% y 46,55%, respectivamente.

Por grupos, Stellantis se ha situado en primera posición. El grupo que agrupa las marcas Citroën, Peugeot, Opel, Jeep y Fiat, entre otras 10 marcas, ha conseguido matricular 31.247 unidades en agosto (-8,73% en términos interanuales), con una cuota de mercado del 26,86%.

Renault se ha posicionado en segundo lugar, con una caída del 7,6% en valores interanuales, tras haber conseguido sumar 27.614 entregas en agosto y una cuota del 24,56%.

En tercer lugar, Volkswagen se mantiene tras los grupos franceses un mes más, con 13.338 entregas (-8,04%) y una participación en el mercado del 15,18%.