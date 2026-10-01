Las matriculaciones en Francia crecen un 2,33% hasta septiembre, tras sumar 1,48 millones de unidades

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MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos en Francia han experimentado un incremento del 2,33% en los primeros nueve meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta sumar más de 1,48 millones de unidades en el mercado galo, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés) divulgados este jueves.

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en 1,23 millones de unidades, lo que equivale a un aumento del 4,06% respecto a los tres primeros trimestres de 2025. Del lado de las ventas de vehículos comerciales, se sumaron 251.684 unidades (un 5,37% menos).

Renault se ha situado como la marca más vendida en Francia hasta septiembre, con 212.512 anotaciones y una cuota de mercado del 17,21%. Esta cifra de ventas equivale a un incremento interanual del 3,28% interanual.

Le siguen en el 'top 3' Peugeot, con 161.294 unidades (un 13,2% de cuota de mercado y una caída del 5,2%) y Citroën, que mantiene su cuota de mercado de los nueve primeros meses en el 7,6% y eleva sus ventas un 9,48% interanual.

Entre los mayores incrementos interanuales destaca el caso de Tesla, Fiat o Skoda, con aumentos del 124%, 67,9% y 9,26%, respectivamente. Por su parte, las mayores caídas se han dado entre las marcas Dacia, Lexus o Ford, con retrocesos del 10,84%, 13,84% y 18,46%, respectivamente.

SUBEN LAS VENTAS EN SEPTIEMBRE EN UN 7,79%

En lo que se refiere a septiembre, las ventas de turismos y vehículos comerciales han aumentado un 7,79% respecto al mismo mes del año anterior, hasta contabilizar 183.742 unidades comercializadas.

Solo en el mercado de turismos, las ventas han crecido un 11,6%, por encima de 156.600 unidades. Por su parte, los vehículos comerciales han experimentado una variación negativa del 9,96% interanual respecto a septiembre de 2025, hasta 27.113 anotaciones.