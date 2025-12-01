Las matriculaciones en Francia suben un 0,5% en noviembre, con 162.058 unidades

Archivo - Renault - Uli Deck/dpa - Archivo

MADRID 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y vehículos comerciales en Francia crecieron un 0,5% durante el pasado mes de noviembre, hasta 162.058 unidades, con lo que acumulan su cuarto mes consecutivo de aumento, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés).

Entre enero y noviembre, las ventas de turismos y vehículos comerciales en Francia se situaron en 1,78 millones de matriculaciones, lo que significa un recorte en las entregas del 5,16% sobre el mismo periodo del ejercicio anterior.

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en las 132.927 unidades en noviembre, lo que supone una caída del 0,6% respecto al mismo mes del año anterior. En los once meses registrados por la CCFA, en Francia se registraron 1,45 millones de ventas de turismos, lo que significa un 4,92% menos.

Del lado de las ventas de vehículos comerciales, en el mes de noviembre se vendieron 29.131 unidades (+2,85%), mientras que en el acumulado de los once meses se registraron 327.071 matriculaciones de este tipo de vehículos, un 6,19 menos que en el mismo periodo del año anterior.

RENAULT, MARCA MÁS VENDIDA DEL MES Y ALARGA SU VENTAJA CON PEUGEOT

Por marcas, Renault revalida en el undécimo mes del ejercicio su puesto como la marca de coches más vendida de Francia, con la matriculación de 25.487 unidades, lo que supone un aumento del 13,59% respecto del mismo mes del año pasado. Desde enero a noviembre, el fabricante ha registrado un aumento de sus entregas del 3,6% hasta las 256.129 unidades.

El segundo fabricante de vehículos más solicitado entre los clientes franceses es Peugeot, con un total de 15.670 registros en noviembre, un 12,24% menos sobre el mismo periodo del año pasado. En el acumulado del ejercicio actual, la marca del grupo Stellantis ha recortado un 4,72% sus operaciones con 204.603 ventas.

Volkswagen se ha posicionado en tercera posición, siendo la tercera marca más elegida entre los conductores franceses con 10.058 matriculaciones, que reportan una caída del 3,95%. En total, entre enero y noviembre, la marca alemana ha logrado 98.581 ventas, con una caída del 7,6%.

En cuarto lugar, Dacia obtuvo 9.507 nuevas ventas en el mes de noviembre, con un notable retroceso de sus operaciones del 16,52% en el onceavo mes del año. Así, la firma del grupo Renault ha logrado 128.574 comercializaciones en los once meses del año, las mismas que hasta noviembre de 2024.

El 'top 5' del mes lo cierra Citroën. La compañía de Stellantis terminó el mes de noviembre como la quinta marca más popular en Francia con 9.027 operaciones, un 14,22% más que hace un año. La marca francesa ha totalizado 104.829 ventas, que hacen caer también un 1,05% sus matriculaciones.