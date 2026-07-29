Archivo - Las matriculaciones de furgonetas aumentan un 1,9% en la UE hasta junio, con España a la cabeza - @ARNAUPUIGPHOTO - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos comerciales nuevos en la Unión Europea registraron un comportamiento positivo durante el primer semestre de 2026, impulsadas por el crecimiento de las furgonetas, los camiones y, especialmente, los autobuses, pese a un contexto marcado por la incertidumbre geopolítica.

Según los datos publicados este miércoles por la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), las ventas de furgonetas aumentaron un 1,9% entre enero y junio, hasta alcanzar las 742.759 unidades. España destacó entre los principales mercados con un incremento del 7,9%, mientras que Alemania (-4,6%), Italia (-4,7%) y Francia (-2,1%) registraron descensos.

En el segmento de los camiones, las matriculaciones crecieron un 9,8%, hasta las 171.933 unidades, gracias al fuerte avance de los vehículos pesados (+11,1%) y al incremento del 2,8% de los camiones medianos. Polonia (+25,9%) y España (+13,2%) encabezaron el crecimiento entre los principales mercados europeos, mientras que Francia mantuvo un volumen prácticamente estable respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el mercado de autobuses fue el que mostró una evolución más favorable, con un aumento del 22,7% y un total de 22.590 unidades matriculadas. Italia lideró el crecimiento entre las grandes economías europeas con un alza del 51,6%, seguida de Alemania y Francia, ambas con un incremento del 21,6%. España fue la única de los principales mercados que registró un retroceso, con una caída del 8,5%.

MAYOR PESO DE LA ELECTRIFICACIÓN

En cuanto a las tecnologías de propulsión, ACEA ha destacado que los vehículos electrificados continúan ganando cuota de mercado, aunque advirtió de que su ritmo de implantación sigue siendo insuficiente debido a la falta de infraestructuras y otras condiciones necesarias, especialmente en los vehículos de mayor tonelaje.

En las furgonetas, las versiones eléctricas enchufables aumentaron un 41,6% y elevaron su cuota hasta el 13,2%, frente al 9,5% registrado un año antes. No obstante, el diésel continuó siendo la tecnología predominante, con una cuota del 79,1%, pese a que sus matriculaciones descendieron un 1,8%.

En el caso de los camiones, los modelos diésel mantuvieron una posición dominante al representar el 92,1% de las nuevas matriculaciones, mientras que los eléctricos aumentaron un 47,7% y alcanzaron una cuota del 4,8% del mercado. Alemania, Países Bajos y Francia concentraron cerca de tres cuartas partes de las matriculaciones de camiones eléctricos en la Unión Europea.

Por último, las matriculaciones de autobuses eléctricos se dispararon un 56,8%, elevando su cuota de mercado hasta el 27,7%. Italia fue el principal motor de este crecimiento tras multiplicar por más de cuatro sus registros respecto al primer semestre de 2025.