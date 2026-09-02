Archivo - Las matriculaciones en Italia crecen un 3,2% en agosto, hasta 69.411 unidades, con Fiat de nuevo líder - FIAT - Archivo

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El mercado automovilístico italiano registró 69.411 matriculaciones durante el pasado mes de agosto, lo que supone un crecimiento del 3,2% en comparación con el mismo mes de 2025, cuando se contabilizaron 67.290 unidades, según los datos divulgados por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por sus siglas en italiano) este miércoles.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año, las matriculaciones alcanzaron las 1,12 millones de unidades, un 8,5% más que en el mismo periodo de 2025, cuando el mercado contabilizó poco más del millón de vehículos.

Por tipos de propulsión, los vehículos híbridos (HEV) fueron la principal opción de los compradores italianos en agosto, con 32.969 unidades, con un avance del 7,5% interanual y una cuota del 46,9% del mercado, es decir, prácticamente casi la mitad del mercado.

Los modelos gasolina se mantuvieron como la segunda tecnología más matriculada, con 14.146 unidades, un 15% menos que hace un año, pero con una penetración del 20,1%.

Las matriculaciones de híbridos enchufables (PHEV y vehículos eléctricos de autonomía extendida) ascendieron a 8.446 unidades, logrando un avance del 74,2% en términos interanuales y con una cuota de mercado del 12%.

Por su parte, los vehículos eléctricos de batería (BEV) alcanzaron las 4.486 matriculaciones, elevando su penetración al 6,4% tras lograr un repunte con respecto al mismo mes del año anterior del 35,7%.

El diésel continuó perdiendo protagonismo, con 4.044 unidades y una cuota del 5,8%, mientras que los vehículos de GLP registraron 6.213 matriculaciones y representaron el 8,8% del mercado.

En lo que va de año, las tecnologías electrificadas también han reforzado su presencia. Los híbridos acumularon 562.891 unidades (+20,7%) y una cuota del 49,3%, mientras que los híbridos enchufables alcanzaron las 106.822 matriculaciones (+78,3%) el 9,4% del mercado. Los eléctricos puros sumaron 91.475 operaciones (+69,2%) y representaron el 8% del total acumulado.

FIAT MANTIENE EL LIDERAZGO

Por marcas, Fiat volvió a liderar el mercado italiano en agosto, con 7.661 matriculaciones, un 22,2% más que un año antes y una cuota de mercado del 11%.

Volkswagen ocupó la segunda posición, con 5.176 unidades y un crecimiento del 8,9%, mientras que Toyota se situó en tercer lugar, pese a registrar una caída del 16,5%, hasta las 4.741 matriculaciones.

Dacia, con 3.803 unidades, y Renault, con 3.233 vehículos, completaron las cinco marcas con mayor volumen de ventas durante agosto.

En el acumulado del año, Fiat también mantiene el liderazgo, con 128.506 unidades matriculadas y un crecimiento del 28,8%. Le siguen Toyota, con 78.878 vehículos, aunque con un descenso del 1,8%, y Volkswagen, con 76.793 unidades y un avance del 2,1%.

BYD Y OMODA & JAECOO, ENTRE LAS CHINAS CON MAYOR CRECIMIENTO

Entre las marcas chinas, BYD fue una de las protagonistas del mercado italiano en agosto, con 2.579 matriculaciones, lo que supone un incremento interanual del 194,4%. La compañía alcanzó una cuota del 3,7% durante el mes y acumula 36.549 unidades en los ocho primeros meses de 2026, prácticamente triplicando su volumen respecto al mismo periodo del año anterior.

Omoda & Jaecoo también mantuvo una fuerte progresión, con 2.862 vehículos matriculados en agosto, un 209,7% más, y 27.555 unidades en el acumulado anual, lo que representa un crecimiento del 261,9%.

Leapmotor fue otra de las marcas con mayor avance, tras matricular 851 vehículos en agosto, un 254,6% más. En el conjunto del año acumula 26.249 unidades, frente a las 2.178 registradas en el mismo periodo de 2025.

En último lugar a destacar, MG también continuó una evolución positiva, con 2.561 matriculaciones en agosto, un 13,3% más, y un acumulado de 37.412 unidades, un crecimiento del 6%.