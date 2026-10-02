Las matriculaciones en Italia crecen un 8,9% hasta septiembre, con Fiat a la cabeza

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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos en Italia han crecido un 8,9% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta sumar más de 1,28 millones de unidades, según los datos divulgados por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por sus siglas en italiano) este viernes.

Por tipos de propulsión, los modelos más populares han sido los híbridos (HEV), con un total de 634.499 unidades matriculadas, un 21% más que en los nueve primeros meses de 2025, y una cuota de mercado del 49,4%.

Los modelos 100% eléctricos (BEV) han representado el 8% del total hasta septiembre, tras sumar 102.257 comercializaciones, un 66,9% más que en los tres primeros trimestres del año anterior. Mientras, los híbridos enchufables han escalado un 73%, con 122.495 unidades, hasta situarse como tercera propulsión más popular, con un 9,5% de cuota de mercado.

En segundo lugar se han posicionado los modelos de gasolina, que han retrocedido un 16,3% en número de matriculaciones, pero aún retienen el 19,4% de cuota de mercado, con 248.910 en el acumulado del año.

Por marcas, Fiat mantiene con solvencia el liderazgo en el mercado automovilístico italaino, con 144.413 matriculaciones en lo que va de año, el 11,38% del toatl y un 28,79% más que en los mismos nueve meses del año anterior.

A continuación se han situado Toyota, que mantiene estables sus ventas (con 89.534 unidades), y Volkswagen (85.644 unidades), que también logra cifras similares a las del mismo periodo del año anterior. Mientras, marcas como Dacia, que se ubica en el cuarto puesto en el número de comercializaciones, ha caído un 9,64%.

Entre las firmas chinas, MG y BYD rivalizan en número de matriculaciones, con 42.031 y 41.708 unidades, respectivamente, y unas cuotas de mercado que ya rondan el 3,3%. No obstante, es llamativo el incremento de BYD, que casi triplica sus ventas respecto a un año atrás.

Omoda & Jaecoo también se encuentra en el entorno del 3% de cuota de mercado, con 32.205 matriculaciones en lo que va de año, y otra firmas chinas como Leapmotor o Dongfeng también han incrementado notablemente sus ventas.

CRECEN LAS MATRICULACIONES EN SEPTIEMBRE

A su vez, solo en septiembre, las ventas han aumentado un 10,2% interanual, hasta las 141.177 anotaciones, de nuevo con los modelos híbridos convencionales como los más populares, con 71.604 matriculaciones, el 50,7% del total.

Los vehículos eléctricos han representado en septiembre el 7,6% del total (frente al 5,6% del mismo mes del año anterior), tras crecer un 49,9% interanual, sumando 10.782 comercializaciones. De su lado, los modelos híbridos enchufables han ascendido hasta 15.669 registros, un 43,8% más.

De nuevo por marcas, Fiat se ubica en primer puesto, con 15.906 nuevas anotaciones en septiembre, un 29% más, y una cuota de mercado del 11,4%. En el 'top 3' del mercado italiano figuran también Toyota y Volkswagen, que suman 10.657 y 8.849 matriculaciones, respectivamente.

En este mes, BYD ha duplicado sus ventas, mientras que Leapmotor las ha multiplicado por cinco respecto a un año atrás y Omodoa y Jaecoo ha triplicado su cifra (un 184% más), hasta 4.649 unidades comercializadas.