Las matriculaciones en Italia suben un 14% en febrero, hasta 157.334 unidades

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de coches en Italia han aumentado un 14% interanual en febrero, hasta 157.334 unidades comercializadas en el segundo mes del año, según los datos divulgados por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

Por tipos de propulsión, los vehículos 100% eléctricos obtuvieron una cuota de mercado del 14%, tras sumar 22.018 unidades matriculadas en febrero. Esta cifra supone más que triplicar las ventas de estos modelos respecto a febrero de 2025.

En tanto, las matriculaciones de híbridos enchufables se han multiplicado por cuatro, hasta 25.881 registros en febrero, con una cuota de mercado del 16,5%.

De nuevo, Fiat ha sido la marca más vendida en el mercado transalpino, con 21.077 matriculaciones en febrero (un 42,86% más que en el mismo mes del año anterior), y una cuota de mercado del 13,4%. La segunda firma más comercializada ha sido Toyota, con 11.177 registros y una cuota de mercado superior al 7%.

En cuanto a las marcas chinas, BYD ha triplicado sus ventas, hasta superar las 4.000 unidades matriculada en el segundo mes del año y sumar una cuota de mercado del 2,61%. De su lado, Omoda y Jaecoo ha multiplicado por cinoc sus ventas respecto a febrero de 2025, hasta llegar a 2.960 matriculaciones. Su cuota de mercado fue del 1,88%.