Las matriculaciones de motos caen un 7,2% en los seis grandes mercados de Europa en el tercer trimestre

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de motocicletas en los cinco mayores mercados europeos (Alemania, España, Francia, Italia, y Reino Unido) han alcanzado las 823.786 unidades durante los primeros nueve meses de 2025, lo que representa una caída del 7,2% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se registraron 887.451 unidades.

El volumen de matriculaciones de motocicletas aumentó en España (con 183.014 unidades, un 11,1% más interanual), mientras que en otros mercados los resultados siguen siendo negativos, con Italia (282.407 unidades, y una caída del 1,1 %), Reino Unido (73.343 unidades, y retroceso del 4%), Francia (144.888 unidades, -12,4%) y Alemania (140.134 unidades, -24,4%).

Respecto a los ciclomotores, las matriculaciones alcanzaron un volumen total de 110.641 unidades en los seis mercados europeos de ciclomotores supervisados por ACEM (Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos y España).

Este volumen de registros representa una reducción del 16,4% en comparación con el mismo periodo del año pasado (cuando se sumaron 132.303 unidades). Alemania sigue siendo el único mercado que muestra un ligero crecimiento (con 12.772 unidades, lo que equivale a un aumento del 1,3%), mientras que el descenso es generalizado en el resto de países analizados.

En España, la caída interanual es del 3,4%, hasta sumar 9.494 unidades, mientras que los retrocesos son mayores en Bélgica (20.123 unidades, -10,1%), Países Bajos (19.386 unidades, -19,1%), Francia (37.874 unidades, -21,8%) e Italia (10.992 unidades, -27,3%).

"Las cifras de los primeros nueve meses de 2025 confirman que el aumento de matriculaciones impulsado por la transición a Euro 5+ a principios de este año se está absorbiendo progresivamente. Lo que estamos viendo ahora es un ajuste del mercado tras la intensa actividad que tuvo lugar antes de la nueva fase regulatoria, ha comentado el secretario general de ACEM, Antonio Perlot.

Por su parte, el secretario general de Anesdor, José María Riaño, ha apuntado que, gracias a la "buena" planificación de las empresas en España, el volumen de matriculaciones a finales de 2024 fue menor que en otros países, lo que explica las mejores cifras de España al cierre de este tercer trimestre.