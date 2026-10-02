Las matriculaciones en Reino Unido crecen un 10,2% hasta septiembre, con 1,73 millones de nuevos coches

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MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de nuevos turismos en Reino Unido han crecido un 10,2% en los nueve primeros meses del año frente al mismo periodo del año anterior, hasta sumar más de 1,73 millones de unidades, según las cifras divulgadas este viernes por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

Por canales, el de empresas registró un incremento del 8%, hasta superar el millón de comercializaciones, mientras que el canal de particulares aumentó un 12,8% interanual, hasta sumar 695.957 registros.

En cuanto a tipos de propulsión, los modelos de gasolina fueron los más populares, hasta sumar 721.614 unidades, una cifra inferior en un 3,8% a la del mismo periodo del año anterior. Mientras, las matriculaciones de modelos 100% eléctricos han sido las segundas más numerosas, con un crecimiento del 30,2% interanual, hasta llegar a casi 455.000 registros.

Los turismos híbridos enchufables (PHEV) han sumado 244.761 matriculaciones, un 41,8% más, mientras que las de coches híbridos (HEV) se han elevado en un 7,9% respecto a los tres primeros trimestres de 2025, con 240.254 anotaciones.

Entre los modelos más vendidos del año se encuentran el Ford Puma (42.926 registros), el Jaecoo 7 (con 39.473 unidades) y el Kia Sportage (37.085 anotaciones).

CRECEN LAS MATRICULACIONES EN SEPTIEMBRE

Por su parte, el mercado británico de coches nuevos se aceleró en septiembre, con un aumento del 12,1% en las matriculaciones, hasta alcanzar las 350.518 unidades. Este resultado supone el décimo mes consecutivo de crecimiento y el mejor septiembre desde 2017.

Por canales, se ha dado un crecimiento en todos los tipos de ventas. Las matriculaciones de flotas aumentaron un 9,6% hasta alcanzar las 190.988 unidades, lo que representa el 54,5% del mercado, mientras que entre particulares crecieron un 13,9% hasta las 149.158 unidades, con una cuota del 42,6%. Las matriculaciones del sector de las pequeñas empresas aumentaron un 37,6% hasta las 10.372 unidades.

Los vehículos electrificados impulsaron el crecimiento, alcanzando un récord del 58,4% de las matriculaciones. La adopción de vehículos eléctricos híbridos (HEV) disminuyó un 4,2%, reduciendo su cuota de mercado al 13,1%, pero las matriculaciones de híbridos enchufables (PHEV) aumentaron un 55,7%, alcanzando un volumen récord y una cuota del 17,0%.

Mientras tanto, la demanda de vehículos eléctricos de batería (BEV) subió un 36,3%, hasta un volumen récord de 99.199 unidades, con una cuota de mercado que aumentó cinco puntos porcentuales hasta el 28,3%.

Entre los modelos más demandados en septiembre, figura en primer lugar el Jaecoo 7, un vehículo chino de reciente comercialización en el país, que ha sumado más de 10.000 matriculaciones mensuales. Le siguen el Tesla Model 3, de propulsión eléctrica, con 9.929 registros, y el Ford Puma (con 6.958 anotaciones).