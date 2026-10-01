Las matriculaciones de 'rent-a-car' crecen un 7% hasta septiembre tras superar las 204.000 unidades

El canal 'rent-a-car' suma 4.320 matriculaciones en septiembre y roza las 204.100 en lo que va de año - FENEVAL

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El canal de alquiler de vehículos ('rent-a-car' o RAC) cerró el mes de septiembre con un total de 4.320 matriculaciones en España, lo que representa un leve descenso respecto a las 4.672 unidades contabilizadas en el mismo periodo del año anterior, según los datos de la consultora MSI para la Federación Nacional Empresarial de Alquiler de Vehículos (Feneval).

Con este registro mensual, el volumen acumulado en los nueve primeros meses de 2026 en el canal de alquiladoras alcanza las 204.088 matriculaciones (un 7% más), superando las 190.836 unidades registradas entre enero y septiembre de 2025 y situando su peso en el 19,3% del mercado total nacional.

En el conjunto del mercado automovilístico durante el mes de septiembre, los particulares concentraron el 50,5% de las matriculaciones totales con 55.022 unidades, seguidos del canal de empresas, que sumó 49.692 operaciones (45,5%). Por su parte, el canal RAC representó el 3,96% del volumen mensual.

En el acumulado del año de todo el mercado nacional, los particulares suman 450.081 matriculaciones (42,5%), mientras que las empresas contabilizan 404.587 unidades (38,2%).

LOS TODOTERRENO-SUV LIDERAN LAS COMPRAS DEL RAC

Atendiendo al tipo de vehículo dentro del canal de 'rent-a-car' durante septiembre, los todoterrenos y SUV concentraron la mayor cuota del mes, con el 36,71% de las entregas y 1.586 unidades. A continuación se situaron los vehículos industriales medios, con un 31,2% (1.348 unidades); los turismos, con un 24,3% (1.049 unidades); y los industriales ligeros, que representaron el 7,8% restante (337 unidades).

En el apartado de motorizaciones dentro del canal RAC, el diésel continuó situándose como la opción mayoritaria con una cuota del 42,75% (1.847 unidades). Le siguieron los vehículos híbridos, con el 19,10% (825 unidades), y los de gasolina, que abarcaron el 13,68% (591 unidades). Por su parte, los vehículos 100% eléctricos alcanzaron el 4,6% de cuota mensual (200 unidades) y las energías alternativas supusieron el 0,2% (8 unidades).

FIAT Y EL IVECO DAILY, A LA CABEZA EN MARCAS Y MODELOS

Por marcas, Fiat lideró las matriculaciones en el canal de alquiladores en septiembre tras registrar 448 unidades, lo que equivale a un 10,4% de cuota. La firma italiana estuvo seguida de cerca por Mercedes-Benz, con 439 unidades (10,2%), y Volkswagen, que ocupó el tercer escalón del podio con 431 entregas (10%).

En cuanto a los modelos más demandados por el canal RAC durante el mes, la primera posición fue para la furgoneta Iveco Daily 35C16, con 156 matriculaciones (3,6% del canal), superando al Volkswagen Crafter, con 146 unidades (3,4%), y al Peugeot Expert, con 134 unidades (3,1%).

DESIGUAL COMPORTAMIENTO POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Por regiones, la evolución del canal RAC en comparación con septiembre de 2025 mostró un comportamiento dispar entre comunidades autónomas. Asturias registró el mayor incremento interanual (+2.940%), seguida de Navarra (+300%) y Cataluña (+122,5%).

En el extremo opuesto, La Rioja (-100%), Cantabria (-80%) y Canarias (-72,2%) anotaron los retrocesos más significativos del mes.