Las matriculaciones en renting crecen un 15,71% hasta febrero, con una inversión de 1.335 millones

Archivo - La inversión en vehículos de renting - FREEPIK - AER - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El renting matriculó 54.395 vehículos hasta febrero, un 15,71% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 47.010 vehículos, según los datos divulgados por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

La inversión total realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting en los dos primeros meses del año ha alcanzado los 1.335 millones de euros, un 24,88% más que hasta febrero de 2025, cuando se contabilizó una inversión de 1.069 millones de euros.

El peso del renting en el total de las matriculaciones hasta febrero de 2026 es del 26,61%, mientras que, en el mismo periodo de 2025, era del 24,22%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 38,57% del mercado.

En el acumulado del año, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 44,92%, frente al 45,95% que registraba al cierre de febrero de 2025.

Solo en febrero, se han matriculado en el sector del renting 30.426 automóviles, frente a los 26.587, que se registraron en febrero de 2025, es decir, un 14,44% más. De su lado, el mercado total ha aumentado un 8,27%, con 115.378 matriculaciones en el mes.

El citado mes, el renting ha supuesto el 45,19% del conjunto del canal de empresa, mientras que en febrero de 2025 suponía el 45,37%.

Asimismo, solo en febrero se ha registrado una inversión de 749 millones de euros, un 23,87% más que en febrero de 2025, cuando se invirtieron 605 millones de euros.

"Los datos de febrero confirman que el renting es uno de los principales motores del mercado de automoción en España. Es especialmente relevante el esfuerzo inversor que están realizando las compañías de renting", el presidente de la AER, José-Martín Acebes.