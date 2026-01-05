Las matriculaciones en renting crecen un 4,51% en 2025, con una inversión de 8.178 millones de euros

Archivo - Renting - FIAT - Archivo

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en renting crecieron un 4,51% en diciembre, hasta 336.142 automóviles, con una inversión de 8.178 millones de euros, un 7,53% más que en octubre de 2024, según los datos divulgados este martes por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

El peso del renting en el total de las matriculaciones en 2025 es del 25,74%, mientras que, en 2024, era del 27,67%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y 'pick up', en el que el sector copa el 42,59% del mercado.

En diciembre, se han matriculado en el sector del renting 33.387 automóviles, frente a los 33.597, que se registraron en diciembre de 2024, es decir, un 0,63% menos. De su lado, el mercado total ha caído un 0,53%, con 121.351 matriculaciones en el mes.

El citado mes, el renting ha supuesto el 52,79% del conjunto del canal de empresa, mientras que en diciembre de 2024 suponía el 50,43%.

En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 49,23%, frente al 49,33% que registraba al cierre de 2024.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting en 2025, ha alcanzado los 8.178 millones de euros, un 7,35% más que en 2024, cuando se contabilizó una inversión de 7.618 millones de euros. En diciembre se ha registrado una inversión de 809 millones de euros, un 6,05% más que en diciembre de 2024, cuando se invirtieron 763 millones de euros.

"2025 ha sido un gran año para el renting en cuanto a lo que se refiere a matriculaciones. Se ha crecido en unidades, en inversión y en penetración de tecnologías más eficientes. Confiamos en que se mantengan estables las reglas del mercado para que el renting pueda seguir creciendo y contribuyendo a la modernización y sostenibilidad de la movilidad en España", ha afirmado el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, José-Martín Castro Acebes.