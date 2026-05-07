Archivo - Las matriculaciones de turismos en Alemania suben un 2,7% en abril, hasta las 249.163 unidades - Hauke-Christian Dittrich/dpa - Archivo

MADRID, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El mercado de turismos y todoterrenos en Alemania alcanzó las 249.163 unidades matriculadas en abril de este año, lo que supone un 2,7% más que en el mismo mes de 2025, según los datos publicados por la Autoridad Federal del Transporte Motorizado de Alemania (KBA, por sus siglas en alemán).

Asimismo, el mercado automovilístico alemán sigue evolucionando en positivo hasta el mes de abril. En los cuatro meses que van de 2026, se han matriculado 907.299 turismos y todoterrenos, un 4,5% más que en el mismo período del año anterior.

UNA DE CADA CUATRO VENTAS FUERON MODELOS ELÉCTRICOS

De su lado, el mes pasado se registraron en Alemania 64.350 vehículos eléctricos de batería (BEV), un 41,3% más que en el mismo mes del año anterior, con una cuota de mercado del 25,8%, siendo el mejor mes de ventas de eléctricos en términos cuantitativos del 2026. De hecho, los modelos eléctricos se quedaron a décimas de ser la tecnología con más peso del mercado alemán tras los híbridos.

Por otro lado, 27.546 fueron híbridos enchufables (PHEV), un 13,3% más que el mismo mes del año pasado, y con un 11,1% de cuota en el mercado germano.

En abril, 70.207 coches nuevos tenían propulsión híbrida, reteniendo la mayor participación en el mercado alemán (28,1%), con un crecimiento interanual de 6,6%.

Al mismo tiempo, las motorizaciones de combustión siguen perdiendo terreno con una caída de los vehículos gasolina del 20% tras las 53.420 transacciones y una cuota del sector del 21,4%. Por otro lado, se formalizaron unas 32.437 unidades de automóviles diésel, un 13,8% menos, alcanzando una cuota de mercado del 13%.

VOLKSWAGEN SIGUE A LA CABEZA EN 2025, PERO BYD Y TESLA TRIPLICAN

En el desglose de marcas destaca, por un lado, el liderato que mantiene Volkswagen en el mercado alemán, que en el cuarto mes del año matriculó 46.101 unidades en el mercado, un 6,7% menos en términos interanuales. Igualmente, en el mes destacó el desempeño de compañías como BYD, que completó 4.705 entregas, triplicando (+200%) sus datos de hace un año. Rendimiento similar ha mantenido Tesla en abril, que logró igualmente triplicar sus cifras de hace un año (+255%) con 3.149 matriculaciones, aunque lejos de las cifras de años atrás.

A Volkswagen le siguieron en el 'top 3' del mercado alemán el mes pasado en matriculaciones las alemanas Mercedes, con 23.291 vehículos vendidos (+4,9%), y BMW, con 22.435 unidades (-0,5%).

En los cuatro meses que van de año, Volkswagen también sigue a la cabeza, con 177.113 unidades matriculadas, un 5,7% menos que en el mismo período del año anterior, seguida igualmente de Mercedes-Benz, con 82.386 vehículos registrados (-0,5%), y BMW, con 80.982 modelos (+5,6%).