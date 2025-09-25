Las matriculaciones en la Unión Europea caen un 0,1% hasta agosto, hasta 7,16 millones de unidades

MADRID 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea hasta agosto disminuyeron ligeramente un 0,1% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta situarse ligeramente por encima de las 7,16 millones de unidades vendidas, y a pesar de registrar un segundo mes consecutivo de crecimiento (con un incremento del 5,3%).

La cuota de mercado de los vehículos eléctricos de batería se mantuvo en el 15,8%, aún por debajo del ritmo necesario en esta fase de transición, según ha informado este jueves la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA).

Con todo, el porcentaje de vehículos eléctricos de batería ha aumentado con respecto al 12,6% registrado hasta agosto de 2024. Tres de los cuatro mayores mercados de la Unión Europea, que representan el 62% de las matriculaciones de vehículos eléctricos de batería, registraron crecimientos, como fueron Alemania (+39,2%), Bélgica (+14,4%) y los Países Bajos (+5,1%). En cambio, Francia experimentó una caída del 2%, a pesar de haber registrado un crecimiento interanual del 29,3% en agosto de 2025.

De su lado, las matriculaciones de vehículos híbridos eléctricos continúan en alza, alcanzando el 34,7% del mercado y consolidándose como la opción preferida por los consumidores europeos. Este incremento se debe al crecimiento en los cuatro principales mercados: Francia (+30,5%), España (+29,3%), Alemania (+10,1%) e Italia (+9,4%).

Las matriculaciones de vehículos híbridos enchufables continúan en aumento, alcanzando las 631.783 unidades en el mismo periodo. Este crecimiento se debió al incremento de las ventas en mercados clave como España (+99,9%) y Alemania (+61,2%), así como en Italia (+62,6%). Como resultado, los vehículos híbridos enchufables representan ahora el 8,8% de las matriculaciones de automóviles en la UE, frente al 6,9% anterior.

En agosto de 2025, la variación interanual mostró un aumento del 30,2% para los vehículos 100% eléctricos y del 14,1% para los híbridos-eléctricos, mientras que los híbridos enchufables registraron su sexto mes consecutivo de fuerte crecimiento, con un aumento del 54,5%.

Por otra parte, la cuota de mercado combinada de los vehículos de gasolina y diésel descendió al 37,5%, frente al 47,6% del mismo periodo de 2024.