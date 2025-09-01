Las matriculaciones de vehículos electrificados repuntan un 144% en agosto y suben un 92% en el año

Una de cada cuatro entregas de turismos en agosto correspondieron a modelos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables)

Las matriculaciones de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) han crecido un 144,2% en agosto, con un total de 16.632 unidades, y acumulan un alza del 92% desde enero.

Desde Aedive y Ganvam, han destacado que una de cada cuatro matriculaciones de turismos registradas durante el mes pasado correspondieron a modelos electrificados (puros o híbridos enchufables), el 24,5% del total.

Asimismo, ambas asociaciones han compartido este lunes que, en el acumulado entre enero y agosto, se han alcanzado las 156.196 unidades matriculadas, lo que supone un crecimiento del 92% respecto al mismo período del año anterior.

Esta cifra supone situarse ya un 4% por encima de lo matriculado en todo 2024, cuando se registraron 133.699 unidades, según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (Aedive) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (Ganvam).

En este escenario, en el que las ayudas del Moves se encuentran ya agotadas en comunidades como Madrid o Galicia, ambas entidades urgen a poner en marcha un plan de incentivo estable que permita mantener el dinamismo del mercado. Además, recuerdan la necesidad de completar los programas de estímulo a la demanda con medidas fiscales que impulsen el ritmo de electrificación de las flotas para poder acelerar el cumplimiento de los objetivos de descarbonización.

Por tipo de propulsión, las matriculaciones de vehículos 100% eléctricos de todo tipo (turismos, dos ruedas, comerciales e industriales) subieron un 79,4% hasta agosto, situándose en las 76.327 unidades matriculadas. Solo en el mes pasado, crecieron un 120,5%, con un total de 8.314 unidades.

LOS TURISMOS ELÉCTRICOS CRECEN UN 94,5% HASTA AGOSTO

En un análisis por tipo de vehículos, las matriculaciones de turismos 100% eléctricos registraron una importante subida del 94,5% hasta agosto, con un total de 63.391 unidades. De su lado, solo en agosto, las matriculaciones de vehículos eléctricos alcanzaron los 7.147 ejemplares, lo que supone más que duplicar la cifra respecto al mismo mes del año anterior (incremento del 160,5%).

Por su parte, las matriculaciones de ciclomotores eléctricos siguen su tendencia a la baja y cayeron un 68,8% durante el pasado mes, hasta situarse en 93 unidades. Hasta agosto acumulan una caída del 16,6%, hasta situarse en las 1.437 unidades matriculadas.

En su caso, las matriculaciones de motocicletas cero emisiones crecieron un 13,8% durante el mes pasado, con 430 unidades. En lo que va de año acumulan un crecimiento del 25%, con un total de 4.393 unidades matriculadas.

En tanto, las matriculaciones de furgonetas eléctricas suben un 135,4% en agosto. En concreto, se situaron en las 492 unidades vendidas. En lo que va de ejercicio, sus ventas acumulan un aumento del 72%, con un total de 5.540 unidades.

Por su parte, los vehículos híbridos enchufables registraron un incremento del 173,5% durante el pasado mes, hasta alcanzar las 8.318 unidades. En el acumulado, aumentan un 105,5%, con un total de 79.869 unidades hasta agosto.