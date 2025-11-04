Archivo - El mayor fondo soberano de Noruega votará en contra del bono de un billón de dólares a Elon Musk. - Molly Riley/White House/dpa - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mayor fondo soberano de Noruega, Norges Bank Investment Management, votará en contra de la propuesta de Tesla Inc. de aprobar el premio por desempeño del consejero delegado, Elon Musk, valorado en un billón de dólares (unos 850.500 millones de euros) en la junta general anual de Tesla que se celebra el próximo jueves 6 de noviembre.

"Si bien reconocemos el importante valor generado bajo el liderazgo visionario del Sr. Musk, nos preocupa el monto total del premio, la dilución y la falta de mitigación del riesgo asociado a la figura del director ejecutivo, en consonancia con nuestra postura sobre la remuneración de los ejecutivos. Seguiremos buscando un diálogo constructivo con Tesla sobre este y otros temas", ha expresado Norges Bank dentro del comunicado de su junta general celebrada este martes.

El paquete se considera uno de los mayores acuerdos de compensación para directores ejecutivos de la historia. En un plan de 10 años, la propuesta establece una serie de ambiciosos puntos de referencia que debe cumplir para ganar el pago completo, incluyendo la expansión del negocio de robotaxi de Tesla y el crecimiento del valor de mercado de la compañía a por lo menos 8,5 billones de dólares (7,2 millones de euros).

El fondo soberano noruego, el mayor del mundo, es el primero en anunciar su decisión sobre cómo piensa votar en la junta general de la compañía. Norges Bank Investment Management es el séptimo mayor accionista de Tesla, con una participación del 1,12% valorada en aproximadamente 17.000 millones de dólares (14.800 millones de euros). De igual forma, este fondo ya votó en contra de otros paquetes salariales a Musk en el 2018 y en el 2024.

No obstante, otro gran inversor en Tesla como Baron Capital anunció el lunes que respaldará el paquete salarial de Musk. Mientras otros capitalistas como BlackRock, Vanguard y State Street aún no han revelado qué votarán sobre dicho paquete.

Los accionistas de Tesla tienen hasta la medianoche del 5 de noviembre para votar la propuesta de cara a la junta anual de accionistas que se celebrará el próximo jueves.