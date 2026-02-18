Mazda lanza su aplicación 'Mazda Charging' para facilitar a sus clientes europeos la recarga eléctrica - MAZDA

Mazda ha lanzado su propia aplicación 'Mazda Charging' para proporcionar a los conductores de la marca una mejor experiencia de recarga eléctrica en cargadores públicos.

La aplicación ofrece información en tiempo real sobre la disponibilidad de los cargadores, sus niveles de potencia y sus precios. Los usuarios pueden iniciar, detener y pagar los ciclos de carga directamente desde la aplicación, de manera sencilla, con un soporte completo de idiomas y monedas. Igualmente, permite distintas opciones de pago, con una "comodidad máxima, sin que se requiera una suscripción".

"Cargar tu Mazda debería ser algo tan fácil como conducirlo. Con Mazda Charging, ponemos en manos de nuestros clientes una aplicación intuitiva, cómoda e integrada con sus desplazamientos cotidianos", ha afirmado el consejero delegado de Mazda, Martijn ten Brink.

Aparte de los puntos de carga públicos, la compañía tiene previsto ampliar las funcionalidades de la 'app' con el objetivo de ofrecer ventajas inmediatas a los conductores de vehículos eléctricos de Mazda.

También se encuentra disponible una tarjeta de carga RFID, que permite a los conductores iniciar y detener ciclos de carga sin necesidad de usar un teléfono. La propia aplicación ofrece asistencia al usuario siempre que resulte necesario.

Además, con el lanzamiento de la aplicación, Mazda ofrece a los clientes un importe promocional de bienvenida para utilizar en recargas de manera totalmente gratuita y familiarizarse con el nuevo servicio.