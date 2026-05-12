Mazda recorta su beneficio un 69% en el año fiscal 2026, hasta 190 millones, por el impacto arancelario

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MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

Mazda ha recortado en un 69% su beneficio neto atribuido de su año fiscal 2026 (que comprende desde abril de 2025 a marzo de 2026, ambos incluidos), frente al ejercicio anterior, hasta quedarse con unas ganancias de 35.086 millones de yenes (190 millones de euros).

La firma ha explicado que el entorno empresarial durante el ejercicio fiscal se mantuvo altamente incierto debido a factores como la evolución de las políticas arancelarias y comerciales de EE.UU., el aumento de los riesgos geopolíticos, las fuertes fluctuaciones en los precios de las materias primas y los tipos de cambio, así como una reevaluación global del calendario de electrificación.

"En particular, la política arancelaria estadounidense tuvo un impacto significativo en nuestro negocio, dado su elevado porcentaje de exportaciones, lo que generó una situación muy compleja que requirió una revisión de nuestra estructura de beneficios", ha afirmado.

Con todo, los ingresos apenas han caído un 2% interanual, hasta rozar los 5 billones de yenes (27.004 millones de euros). El volumen de ventas globales del año fiscal disminuyó un 6,1% interanual, hasta alcanzar 1,22 millones de unidades, lo que refleja, entre otros factores, un descenso en el mercado estadounidense debido a la reducción de la producción del Mazda CX-30 fabricado en México, que soporta una elevada carga arancelaria.

Por su parte, el resultado operativo ha caído un 72% respecto al año fiscal 2025, hasta situarse en 51.579 millones de yenes (278 millones de euros). Los aranceles tuvieron un impacto de 154.900 millones de yenes (836 millones de euros) en el beneficio operativo de Mazda.

PREVISIONES PARA EL AÑO FISCAL 2027

Para el próximo ejercicio fiscal, Mazda ha reconocido que persiste un entorno empresarial incierto debido a factores como los riesgos geopolíticos, los aranceles y el aumento vertiginoso de los costos de las materias primas.

No obstante, ha señalado que su objetivo es lograr un crecimiento significativo tanto en ventas unitarias como en rentabilidad mediante la aceleración del lanzamiento global del nuevo CX-5, entre otras iniciativas.

En este contexto, la compañía espera elevar su beneficio neto hasta 90.000 millones de yenes (486 millones de euros), un 156% más, y que las ventas se sitúen un 11,8% por encima, hasta llegar a 5,5 billones de yenes (27.000 millones de euros).

Finalmente, para el ejercicio fiscal que finaliza el 31 de marzo de 2027, Mazda ha anunciado que planea pagar un dividendo de 55 yenes por acción (0,29 euros), repartido en dos pagos de 25 y 30 yenes (0,13 y 0,16 euros).