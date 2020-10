Un tercio de los automóviles nuevos vendidos en todo el mundo será eléctrico o híbrido enchufable en 2030

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado mundial de vehículos no recuperará cifras anteriores a la pandemia hasta 2024, según se desprende del estudio 'Electric vehicles: setting a course for 2030' elaborado por la consultora Deloite, que prevé que un tercio de los automóviles nuevos que se venderán en todo el mundo en 2030 será eléctrico o híbrido enchufable.

Según este informe, recogido por Europa Press, en 2020 se venderán en todo el mundo hasta 2,5 millones de coches eléctricos, a pesar de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus.

Asimismo, Deloite espera que en 2025 se matriculen 11,2 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial, mientras que en 2030 esta cifra alcanzará los 31,1 millones de automóviles. "Los modelos totalmente eléctricos coparán el 81% de las ventas del total de electrificados, superando a los modelos híbridos enchufables", pronostica la firma.

Entre los elementos que ayudarán al crecimiento de este tipo de movilidad 'cero emisiones' se encuentran el cambio de percepción de los consumidores, así como la eliminación de varias de las barreras de adopción de la tecnología, un entorno regulatorio favorable y el lanzamiento de más modelos.

"El alto coste de muchos coches eléctricos frenó el interés de algunos compradores al principio, pero a medida que el precio de los modelos se vaya equiparando a los de la gasolina y diésel, el número de posibles compradores aumentará. Una gama más amplia de nuevos modelos eléctricos, junto con un mercado creciente de segunda mano, hará que el vehículo eléctrico se convierta en una opción viable para muchos usuarios", ha reivindicado el responsable de Industria de Automoción y Fabricación de Deloite en España, Jordi Llidó.

Asimismo, Deloite ha subrayado que la crisis sanitaria ha provocado una caída del mercado, aunque las ventas de coches eléctricos han resistido mejor, por lo que "probablemente no se vuelvan a ver niveles de ventas como los alcanzados hasta la fecha de modelos de gasolina o de diésel".

CONSUMIDORES ESPAÑOLES

En cuanto a los consumidores españoles, la multinacional ha realizado una encuesta para conocer la situación en el mercado nacional, donde el 57% de los participantes ha reconocido que mantendrá su actual vehículo más tiempo de lo previsto inicialmente.

"Durante los primeros meses de la pandemia, los consumidores estaban más preocupados por su salud que por adquirir un nuevo vehículo, pero la situación actual también está afectando a las finanzas de los compradores, por lo que reconsideran realizar grandes inversiones", ha indicado Llidó.

El 61% de los encuestados en España tiene intención de limitar el uso del transporte público en los próximos tres meses y un 44% afirma lo mismo respecto a la utilización de servicios de transporte compartido.

"Traducir las preferencias del consumidor en ventas representa un desafío. Ante esta situación, los fabricantes apuestan por incentivos para la compra, como exenciones y aplazamientos de pago, mantenimiento gratuito, garantías, o tasas de interés al 0%", señala.