El mercado de ocasión afronta en 2026 el impacto en diferido de la crisis de semiconductores - FERIA AUTOMÓVIL VALÈNCIA

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El mercado del vehículo de ocasión (VO) comienza a reflejar en 2026 las consecuencias estructurales del déficit de producción acumulado a comienzos de la década.

La compañía especializada en remarketing y gestión de flotas Manheim España advierte en su último estudio de que la crisis de suministro de semiconductores registrada entre 2021 y 2022 sigue teniendo efectos visibles, especialmente en la disponibilidad de determinados segmentos de vehículos.

Manheim recalca que el desajuste de oferta continúa desplazándose a lo largo del parque automovilístico y afectará con mayor intensidad a los vehículos de entre cinco y siete años, una franja especialmente relevante para las flotas corporativas por su equilibrio entre estado, precio y antigüedad.

UN DÉFICIT QUE SE TRASLADA A 2026

El origen de esta situación se remonta a 2021 y 2022, cuando la escasez global de semiconductores, derivada de la pandemia de Covid-19, frenó la producción de vehículos y provocó la pérdida de millones de unidades a nivel mundial. A este contexto se sumó el desplome de las matriculaciones en 2020, que cayeron un 23,7% en Europa y más de un 30% en España.

En el caso español, Manheim resalta el envejecimiento del parque automovilístico actual, que alcanza una media de 14,5 años, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Además, aproximadamente la mitad de las ventas de VO corresponde ya a vehículos de más de diez años, de acuerdo con estimaciones de la compañía

En este contexto, el mercado no afronta una escasez generalizada de vehículo de ocasión, sino una menor disponibilidad del stock que mejor se adapta a las necesidades de las flotas corporativas.

MÁS ALLÁ DEL PRECIO

Desde la compañía incentivan a las empresas a estudiar el mercado más allá del precio a la hora de adquirir vehículos y priorizar otros factores como la trazabilidad, la calidad de la información, la inspección técnica o el reacondicionamiento, elementos clave para determinar el valor real de cada unidad.

"En un mercado más envejecido y con menor disponibilidad de vehículo intermedio, es el ciclo de vida del vehículo el que puede marcar la diferencia. El reto ya no es únicamente acceder a precios competitivos, sino identificar y gestionar el stock con criterio y visión a largo plazo, ajustando cada flota a las necesidades reales del mercado", ha señalado el director comercial de Manheim España, Edgar Rodríguez.