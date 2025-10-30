El mercado de recambios para el automóvil superó los 12.400 millones de ingresos en 2024, un 7,3% más

Archivo - El mercado de recambios para el automóvil superó los 12.400 millones de ingresos en el año 2024. - ASOCASIÓN ANDALUCÍA - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El mercado de recambios para automóvil mantuvo obtuvo un volumen de facturación de 12.440 millones de euros, lo que supuso un incremento del 7,3% respecto al ejercicio anterior, según los datos del Observatorio Sectorial DBK de Informa, manteniendo una tendencia de crecimiento desde el año 2021.

El segmento de recambio libre fue el que contabilizó un mayor crecimiento, alcanzando los 9.540 millones de euros tras aumentar un 7,4%. Por su parte, el recambio de original o de marca registró una subida del 6,8%, situándose en 2.900 millones.

Entre los factores que explican el crecimiento de la demanda de recambios, Informa destaca el aumento del parque automovilístico, que alcanzó los 36,24 millones de unidades a finales de 2024, y el envejecimiento progresivo del mismo, con más del 25% de los vehículos superando los 20 años.

En cuanto a la estructura del mercado, los talleres de reparación continúan siendo el principal canal de distribución, concentrando el 59% de las ventas de recambios a clientes finales (incluyendo recambio libre y de marca). Les siguen las redes oficiales de distribución de automóviles, incluyendo concesionarios y agentes, con el 24%, y los autocentros (5,6%).

En el caso del mercado de recambio libre, también los talleres no oficiales participan mayoritariamente en las ventas a clientes finales, canalizando el 69,5% de las ventas, seguidos por los servicios oficiales (9,4%) y los autocentros (7,1%).

Por su parte, el recambio de marca presenta una mayor concentración de las ventas finales en concesionarios y subconcesionarios, representando conjuntamente más del 70% de las ventas a cliente final.

Por último, el análisis estima que la oferta del sector tenderá a avanzar hacia una mayor concentración gracias a nuevas operaciones de compra en el ámbito de mayoristas y recambistas, la adhesión a agrupaciones internacionales especializadas por parte de los grupos de compra, y la integración en redes ya consolidadas por parte de los talleres de reparación.