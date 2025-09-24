Mercedes-Benz arranca en Vitoria la producción en preserie del nuevo VLE 100% eléctrico

MADRID 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La planta de Mercedes-Benz en Vitoria ha iniciado la producción de los primeros vehículos preserie del nuevo VLE totalmente eléctrico, preparándose así para el inicio de la producción en serie en 2026.

Las pruebas de producción realizadas durante el 'ramp-up' garantizan el estándar de calidad para el inicio de la producción en serie que esperan los clientes de la marca de la estrella. Para cumplir los requisitos del primer vehículo basado en la arquitectura de nuevo desarrollo, modular y escalable en producción, la planta de Mercedes-Benz en Vitoria se ha modernizado exhaustivamente.

Con más de 160 ofertas de formación diferentes, los cerca de 5.000 empleados de la planta de Vitoria recibieron formación sobre nuevos procesos y procedimientos, también en cooperación con otras plantas de Mercedes-Benz. Entre los temas tratados figuran, por ejemplo, la integración de nuevas normas informáticas y el uso de nuevas tecnologías y materiales.

A partir de 2026, la planta de Vitoria producirá inicialmente el nuevo VLE 100% eléctrico, el Clase V, la Vito y la eVito de forma totalmente flexible en función de la demanda individual de los clientes. El VLE se integra en la producción en curso de la planta de Vitoria, inicialmente como vehículo eléctrico, más tarde también con un motor de combustión de última generación.

Esto significa que diferentes modelos de vehículos Mercedes-Benz salen de la misma cadena de montaje con total flexibilidad. Para ello, se revisaron y adaptaron exhaustivamente todos los procesos de producción, de forma digital, flexible, eficiente y sostenible.

Además, con arreglo a las inversiones realizadas en la planta de Mercedes-Benz en Vitoria, se ha creado una nueva nave de montaje bruto de carrocería y una nueva nave de pintura. La actual nave de montaje final también se ha modernizado ampliamente durante las operaciones de producción en curso.

En los preparativos del nuevo VLE en la planta se utilizaron los últimos procesos de producción, como la inteligencia artificial y las herramientas digitales o la creación de un gemelo digital de la producción. Por primera vez, el sistema operativo de Mercedes-Benz (MB.OS) también se introducirá en un vehículo de producción en serie de furgonetas.

"El nuevo VLE es el primer vehículo de nuestra nueva arquitectura de furgonetas, modular y flexible. En un tiempo récord hemos llevado el VLE desde las consideraciones conceptuales iniciales hasta la madurez de producción. Los empleados de los equipos interfuncionales y distintos países han establecido normas al respecto. Presentaremos el resultado en el primer semestre de 2026", ha afirmado el director de Mercedes-Benz Vans, Thomas Klein.