Mercedes-Benz recorta su beneficio en un 50,3% hasta septiembre, aunque mantiene previsiones para 2025

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha recortado su beneficio neto en un 50,3% en los nueve primeros meses del año respecto al mismo período de 2024, hasta quedarse con unas ganancias de 3.878 millones de euros, frente a los 7.806 millones de euros registrados hasta septiembre del año anterior.

A pesar de esta reducción del beneficio neto, la firma alemana ha confirmado sus previsiones para el año 2025, lo que le ha llevado a un impulso de más del 5% en la sesión bursátil en Frankfurt este miércoles.

Las ventas hasta septiembre se elevaron hasta 98.524 millones de euros, situándose un 8% por debajo del mismo período del año anterior. Por divisiones, los ingresos de Mercedes-Benz Cars cayeron un 8,1% interanual, mientras que la facturación de Mercedez-Benz Vans se contrajo un 13,7%. El área de Mobility facturó un 3,8% menos.

Por su parte, el beneficio operativo (Ebit) del grupo ha descendido en un 58,6% en términos interanuales, hasta situarse en 4.312 millones de euros.

En lo que se refiere al tercer trimestre, el beneficio neto ha caído en un 30,8% respecto a los meses comprendidos entre julio y septiembre de 2024, hasta situarse en 1.190 millones de euros. Por su parte, las ventas cayeron un 6,9% interanual, hasta registrarse una cifra de negocio de 32.147 millones de euros.

"Los resultados del tercer trimestre se ajustan a nuestras previsiones para el año completo. Seguimos centrados en mejorar la experiencia del cliente e impulsar la eficiencia en toda la compañía", ha destacado el consejero delegado de Mercedez-Benz, Ola Källenius.

MANTIENE PREVISIONES

En cuanto a las previsiones para el año, Mercedes-Benz ha decidido mantener las cifras divulgadas con anterioridad, que esperan un resultado "significativamente" inferior al del año 2024. La firma espera que las ventas se sitúen por debajo de los 145.600 millones de euros de 2024, y el Ebit también por debajo de los 13.600 millones de euros del año anterior.

"El entorno en el que opera Mercedes-Benz sigue siendo dinámico. Mercedes-Benz seguirá impulsando la eficiencia en toda la compañía y generando atractivos rendimientos para sus accionistas", ha señalado la compañía.