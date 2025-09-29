MG lanza el nnuevo HS Hybrid+ desde 29.990 euros, con la apertura de pedidos este jueves

MADRID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

MG abrirá los pedidos este próximo jueves 1 de octubre del nuevo MG HS Hybrid+, que tendrá un precio de 29.900 euros, según ha informado la compañía este lunes.

El tercer integrante de la gama HS -tras los HS de gasolina y PHEV- se convierte en el primer híbrido HEV de su segmento, con etiqueta ECO, que se comercializa por menos de 30.000 euros.

Las dos versiones de la gama, con acabado Comfort (29.990 euros) y Luxury (32.490 euros), cuentan con una campaña de lanzamiento que incluye descuentos de hasta 4.000 euros, seguro a todo riesgo de regalo y aplazamiento del pago de cuotas hasta 2026.

La tecnología Hybrid+ de MG que equipa el HS supone un salto adelante sobre los sistemas de propulsión híbridos convencionales, ofreciendo más eficiencia, más conducción eléctrica, más potencia, más prestaciones y más placer de conducción.

El MG HS Hybrid+ incorpora un sistema de propulsión compuesto por un motor de gasolina de 1,5 litros (105 kW), que trabaja en conjunto con un potente motor eléctrico (146 kW), un generador de a bordo y una batería de gran capacidad de 1,8 kWh.

La batería está refrigerada por agua --por primera vez en el segmento-- lo que aumenta la capacidad de refrigeración un 300% respecto a las baterías refrigeradas por aire típicas de los vehículos híbridos. Otra tecnología diferencial es la tensión de 350 voltios, el doble de lo habitual, lo que mejora la entrega de potencia, la regeneración de energía y la eficiencia.

La potencia combinada alcanza 165 kW (225 CV), lo que permite al MG HS Hybrid+ acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 7,9 segundos. A pesar de estos altos niveles de potencia, el MG HS Hybrid+ logra un consumo de combustible impresionante (5,5 l/100 km en el ciclo combinado WLTP) y una autonomía total superior a los 1.000 kilómetros. También ofrece más autonomía y prestaciones en modo eléctrico.