MG matricula más de 45.000 vehículos en España en 2025, un 46% más que en 2024

MADRID 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

MG ha matriculado 45.168 vehículos en España en 2025, con un incremento del 46,72% respecto a 2024, lo que le ha permitido situarse como la marca con mayor crecimiento porcentual de ventas dentro de las 15 primeras del mercado total

"MG ha cerrado el ejercicio 2025 con unos resultados históricos en el mercado español, consolidando su posición como una de las marcas de mayor crecimiento y proyección del sector", ha subrayado la firma de origen asiático.

En el canal de particulares, la marca se sitúa en el 'top 7', con 34.143 unidades y un aumento del 41,12% respecto a 2024. MG lidera el crecimiento en este canal dentro de las 10 marcas de mayor éxito.

El éxito de MG en 2025 ha estado especialmente impulsado por su apuesta estratégica por la electrificación accesible. La marca se posiciona como la de mayor crecimiento en tecnología híbrida en España, con un incremento del 363,99% en el total de canales frente al año anterior.

En total, MG ha matriculado 18.179 vehículos híbridos, repartidos entre las 12.191 unidades de MG ZS Hybrid+, las 5.648 unidades de MG3 Hybrid+ y las 340 unidades de MG HS Hybrid+, de reciente lanzamiento.

MG se consolida también como el fabricante con mayor peso de vehículos enchufables (PHEV y EV) entre las principales marcas generalistas. En 2025, el 22% de sus ventas correspondió a modelos enchufables, un porcentaje muy por delante de la media del mercado y el más alto dentro del 'top 10' de marcas generalistas en España.

Uno de los hitos más relevantes del año ha sido el liderazgo del MG HS PHEV, que se ha convertido en el modelo híbrido enchufable más vendido entre los particulares en España, con 8.039 unidades.

"Los resultados de 2025 confirman que la estrategia de MG en España es sólida y coherente con las necesidades reales del mercado. Con una gama cada vez más amplia y una clara orientación al cliente, MG afronta 2026 con el objetivo de seguir reforzando su presencia y consolidar su papel como uno de los actores clave del sector", ha afirmado el director de Marketing de MG en España, José Antonio Galve.