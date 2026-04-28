MG presenta el nuevo MG4 Urban, con hasta 418 kilómetros de autonomía y desde 25.490 euros

MG revela el nuevo MG4 Urban EV con hasta 418 kilómetros de autonomía y desde 25.490 euros - LUCIANO CONSOLINI

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La firma automovilística asiática MG Motor ha anunciado el lanzamiento en España del nuevo MG4 Urban, un modelo 100% eléctrico que estará disponible desde 25.490 euros al contado (16.790 euros con descuentos y ayudas del Plan Auto+ incluidos), con el objetivo de acercar la movilidad eléctrica a un público más amplio.

El nuevo modelo urbano de MG sale de partida con una versión con batería de 43 kWh, mientras que la gama se completa con las variantes Comfort de 54 kWh (27.900 euros) y Premium de 54 kWh (30.900 euros). No obstante, cabe recordar que a finales de año se completará la gama de este modelo con edición con batería semisólida, convirtiéndose en el primer vehículo de producción en serie disponible con esta tecnología en el mercado

Estas capacidades de baterías ofrecen autonomías homologadas de 325 y 418 kilómetros, respectivamente. A su vez, estas dos configuraciones permiten cargas de potencia máxima de 82 kW que permiten recargar del 10 al 80% en solo 28 minutos.

En términos de prestaciones, el MG4 Urban dispone de un motor 110% eléctrico de 110 kW (149 CV) de potencia y hasta 250 Nm de par máxima que pueden dar lugar a una aceleración de 0 a 100 km/h en solo 9,6 segundos.

URBANO Y FAMILIAR

La compañía ha destacado que el nuevo MG4 Urban se posiciona como una propuesta "sin competencia" en su segmento, al combinar un precio por debajo de los 18.000 euros con características propias de vehículos de mayor tamaño y coste.

"La primera generación del MG4 fue el primer eléctrico del mercado que igualó su precio al de un modelo equivalente de combustión. En España, fue durante mucho tiempo el eléctrico generalista líder de ventas y llegó a liderar el mercado absoluto en algunos meses. El nuevo MG4 Urban supone un nuevo paso adelante, con más espacio, tecnología, calidad y seguridad. De nuevo, MG lanza al mercado un automóvil diseñado para resolver las necesidades de movilidad de familias españolas a un precio que lo acerca a la mayoría de los hogares", ha mostrado el director de marketing de MG España, José Antonio Galve.

Desde la marca, igualmente subrayan el carácter familiar del modelo, que mide 4,39 metros de largo y cuenta con una batalla de 2,75 metros, lo que permite ofrecer una habitabilidad amplia para cinco adultos, junto a un elevado nivel de equipamiento tecnológico y de seguridad. Además, MG defiende que su nuevo ejemplar es el "primer modelo eléctrico con rango de precio para cinco pasajeros y con un maletero superarior a los 500 litros".

TECNOLOGÍA Y EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN

En términos de tecnología, MG incorpora elementos "poco habituales en su segmento" como el sistema de climatización con bomba de calor, o el de carga para dispositivos externos V2L.

Igualmente, de serie ya es un modelo muy completo en cuanto a equipamiento con lantas de aleación, luces automáticas, display digital de 7 pulgadas y pantalla central de 12,8 pulgadas, sensores de aparcamiento, cámara de marcha atrás, sistema de navegación, conectividad con Car Play y Android Auto sin cables, así como el paquete de asistentes a la conducción MG Pilot, con 16 sistemas de ayuda.

La experiencia de conducción se completa con sistemas como la regeneración de energía regulable en cinco posiciones con función "One pedal" o los cinco modos de conducción (Nieve, ECO, Estándar, Sport y Custom).