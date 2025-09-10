MG supera los 100.000 vehículos vendidos en España tras cuatro años y medio en el mercado nacional

Economía/Motor.- La marca MG duplica sus ventas hasta agosto en España y es la novena más popular de 2025 - MG

En 2025, la marca lleva vendidos 31.901 coches y es la novena más popular hasta agosto

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

MG, la marca perteneciente al grupo asiático SAIC Motor, ha alcanzado el hito de 100.048 vehículos vendidos en el mercado automovilístico español tras su llegada hace más cuatro años y medio (en febrero de 2021).

La firma de origen británico ha experimentado un alza drástico en sus ventas desde las 746 unidades vendidas en 2021, cuando comenzó a comercializar dos modelos electrificados como el ZS EV y el MG EHS. A partir de 2023, MG pasó a las 6.901 ventas, 29.040 en 2023 y 30.786 en 2024, cifra, esta última que la marca ha superado en los ocho primeros meses de 2025, tras registrar 31.901 ventas hasta el momento.

UNA AMPLIA GAMA DE MODELOS

Después de 55 meses en el sector, MG ha llegado a la cifra de seis dígitos con un crecimiento exponencial debido a su amplia gama de modelos multienergía, desde gasolina, semihíbridos (HEV), híbridos enchufables (PHEV) y eléctricos (EV) junto con una amplia red de concesionarios que hasta el momento es de 115 puntos en toda España.

El MG ZS ha sido el modelo más vendido en España en el mes de agosto (1.164 unidades). Es el SUV líder de ventas en España en lo que va de año y el segundo modelo del ranking absoluto de ventas del país con 17.788 entegas hasta agosto.

Por su parte, el MG HS PHEV (híbrido enchufable) ha vuelto a ser el vehículo híbrido enchufable más vendido de España en el mes de agosto, con 919 unidades. Estas cifras le han permitido escalar hasta la tercera posición de ventas en el acumulado de año, con 4.739 unidades y un 6,21% de cuota.

Por otro lado, de los 12 modelos actuales que MG comercializa en España, el MG ZS en versión gasolina ha sido su modelo más vendido desde su estancia en el mercado nacional con 53.198 ventas, es decir, más de la mitad de las ventas totales de la marca.

De su lado, el MG HS PHEV es el segundo modelo con más ventas en España con 9.331 unidades y el MG ZS hybrid con 9.255 es el tercer vehículo más popular de la marca en el mercado nacional. Cierran el 'top 5' el MG HS gasolina con 9.045 registros y el MG4 EV con 6.628 unidades.

Por último, para reforzar su presencia en España, MG ha puesto en marcha un nuevo almacén de recambios de 10.000 m2 ubicadas en Cabanillas del Campo (Guadalajara). Este almacén cuenta con 35 empleados y afianza, aún más, la sólida presencia de MG en España, donde ha generado más de 1.500 empleos directos entre SAIC Motor Spain y más de 4.000 empleos indirectos.