El MG ZS, el Hyundai Tucson y el Seat Arona, los SUV más vendidos en 2025 en España

Economía/Motor.- MG matricula más de 45.000 vehículos en España en 2025, un 46% más que en 2024

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los modelos MG ZS, el Hyundai Tucson y el Seat Arona se convirtieron en 2025 en los vehículos SUV más vendidos en 2025. El MG ZS, con 23.731 unidades, terminó por segundo año consecutivo como líder de este mercado, superando las 20.386 matriculaciones de 2024 (+16,4%). Un 51,4% del total (12.191 unidades), fueron de la versión Hybrid+, siguiendo las preferencias del mercado español por los modelos híbridos.

Le siguieron de cerca el Hyundai Tucson (que fue el SUV más vendido en 2024 por delante del ZS) con 21.974 nuevas entregas en 2025, y el Seat Arona, que concluyó con 20.294 operaciones. El 'top 5' lo completan el Peugeot 2008 (con 20.272 unidades vendidas) y el Nissan Qashqai (rozando las 20.000 comercializaciones).

El SUV ya es, de forma definitiva, el tipo de carrocería más deseado en España. En 2026, el 62% de las matriculaciones --prácticamente dos de cada tres unidades-- pertenecieron a este segmento.

La llamada 'fiebre del SUV' refleja las preferencias de los conductores españoles por elegir un vehículo versátil, con posición elevada y cómoda para conducir y con prestacaciones tanto para una conducción deportiva como más familiar o de uso urbano.

Volkswagen coloca hasta cuatro SUV entre los 20 más vendidos (T-Roc, Taigo, Tiguan, T-Cross), confirmando su fortaleza en este segmento clave. Por su parte, Toyota tiene tres modelos en el Top 15 (C-HR, Yaris Cross y RAV4); mientras que Hyundai (Tucson y Kona), Kia (Sportage y Stonic) y Renault (Captur y Austral), disponen de dos modelos en el Top20.

En este ranking también hay cabida para modelos más 'premium', como el Mercedes-Benz GLC o el BMW X1, con 13.084 y 12.167 unidades vendidas, respectivamente, el pasado año.